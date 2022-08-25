Розпочався демонтаж корпусу "Київпроєкту"

Розпочався демонтаж фасадної будівлі "Київпроєкту" на вул. Богдана Хмельницького, 16-22, повідомив урбаніст Гліб Ушаков.

"Почалося знесення фасаду корпусу "Київпроєкту", що виходить на вулицю Б.Хмельницького. Наявний фасад – пластичний бруталізм, добре вписаний дрібним архітектурним масштабом та ритмікою елементів у забудову початку ХХ століття…Стан будівлі нормальний, фасад міг бути збережений. Але обрано інший шлях", - написав Ушаков у соцмережі фейсбук.

На його думку, майбутній фасад, запропонований девелоперами проєкту, поступається створеному 1985 року архітекторами Вадимом Огуром, Валентиною Козловою та іншими.

"Майбутній фасад відтворює ритміку та пропорції наявного, але об'ємна пластика зменшується, виступи залишаються лише горизонтальні, а вертикальні елементи зникають, і тому композиція дуже довгого фасаду, з суцільними безперервними горизонталями, стане менш виразною, ніж зараз. Колірна гама із теплої, більш традиційної для Києва, переходить у нейтральну. Враховуючи величезну довжину фасаду, обрана однотонна гама виглядатиме одноманітною", - вважає Ушаков.

Як повідомлялося, "Київпроєкт" має намір реконструювати свій будинок під багатофункціональний комплекс. Комерційна та соціальна частини комплексу представлені 8-поверховою секцією, до якої входитимуть вісім функціональних зон. Житлова частина – це 24-поверхова секція з 272 апартаментами.

Девелоперами проєкту виступають Saga Development у партнерстві з Perfect Group та Kyivproekt Development.

"Стилобатну частину будівлі розбиратимуть, а висотну буде збережено. Це до шести місяців послідовних робіт", – розповідав засновник SAGA Development Андрій Вавриш під час публічного обговорення концепції будівлі "Київпроєкту".

Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАГ) мала 22 лютого провести засідання, на якому розгляне необхідність здійснення архітектурно-будівельного контролю проєкту реконструкції будівлі "Київпроєкту". На момент публікації на інформ-запит про результати перевірки ДІАМ не відповіла.

Фото - Анна Кирій