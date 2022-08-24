Події

11:15 24.08.2022

Мрія про Перемогу України стане реальністю – Ахметов

2 хв читати
Мрія про Перемогу України стане реальністю – Ахметов

Мрія про Перемогу України обов'язково стане реальністю, йдеться у привітанні з нагоди Дня Незалежності України відомого бізнесмена Ріната Ахметова, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми дуже ясно, можливо, як ніколи раніше, розуміємо, що таке Незалежність і якою є її справжня ціна. Уже пів року мужні українські воїни борються із ворогом, який захотів забрати нашу землю, нашу свободу, наш вибір. Борються за те, щоб Україна жила, борються за майбутнє нашої країни", - йдеться у тексті.

"Уже пів року кожен українець живе однією мрією, ім’я якої - Перемога України. І ця мрія неодмінно стане реальністю. Завдяки героїзму кожного - на фронті та в тилу, всередині України та за її межами", - написав Ахметов.

"Завдяки нашим воїнам, чий подвиг уже увійшов до історії. Завдяки медикам, які ведуть боротьбу за життя людей. Завдяки працівникам промисловості, які залишилися на виробництвах, зберігаючи та підтримуючи стабільність економіки України. Завдяки героїзму аграріїв, які працюють у полі, незважаючи на смертельну небезпеку, що зачаїлася там. Завдяки героїзму вчителів, шахтарів, рятувальників, працівників інфраструктури. У морі та на суші, під землею та в небі", - йдеться також у привітанні.

Ахметов знає, "що в серцях українців достатньо любові та єднання, щоби вистояти та перемогти. А потім - відновити нашу Україну, щоб у ній процвітали нинішні та майбутні покоління".

"Я бажаю всім нам довгих мирних років. Разом ми зараз будуємо міцний фундамент для сильної та процвітаючої України майбутнього. України, у якій на нас чекає ще багато приводів для гордості. Нехай на нашій землі якнайшвидше запанує мир! Зі святом! Із Днем Незалежності України!" – написав він.

Теги: #ахметов #день_незалежності

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:41 24.08.2022
Шмигаль: Ми пишемо історію, якою захоплюватимуться майбутні покоління

Шмигаль: Ми пишемо історію, якою захоплюватимуться майбутні покоління

07:45 24.08.2022
Україна продемонструвала, що не боїться і не здасться – Кличко привітав українців із 31 річницею незалежності

Україна продемонструвала, що не боїться і не здасться – Кличко привітав українців із 31 річницею незалежності

07:26 24.08.2022
24 серпня: Цей день в Україні та в світі

24 серпня: Цей день в Україні та в світі

17:14 22.08.2022
У Софійському соборі 24 серпня відбудеться молебень за участю Зеленського, "Батьківщину-Мати" підсвітять у кольори держпрапора

У Софійському соборі 24 серпня відбудеться молебень за участю Зеленського, "Батьківщину-Мати" підсвітять у кольори держпрапора

11:57 22.08.2022
Миколаїв не закриватимуть на День Незалежності, проте жителям рекомендують працювати дистанційно – голова ОВА

Миколаїв не закриватимуть на День Незалежності, проте жителям рекомендують працювати дистанційно – голова ОВА

15:16 21.08.2022
РФ в очікуванні Дня Незалежності України збільшує кількість носіїв ракет у Чорному морі – ОК "Південь"

РФ в очікуванні Дня Незалежності України збільшує кількість носіїв ракет у Чорному морі – ОК "Південь"

12:53 21.08.2022
РФ може збільшити кількість обстрілів українських міст 23-24 серпня – Подоляк

РФ може збільшити кількість обстрілів українських міст 23-24 серпня – Подоляк

13:54 19.08.2022
МВС просить українців бути особливо уважними та пильними в День Незалежності через можливі "сюрпризи" від окупантів

МВС просить українців бути особливо уважними та пильними в День Незалежності через можливі "сюрпризи" від окупантів

13:18 18.08.2022
Ахметов: "Я вірю в українську армію та підтримку західних партнерів"

Ахметов: "Я вірю в українську армію та підтримку західних партнерів"

14:48 16.08.2022
У День Незалежності українці в різних країнах проведуть акцію, організувавши ланцюг єдності - Мінкультури

У День Незалежності українці в різних країнах проведуть акцію, організувавши ланцюг єдності - Мінкультури

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Миргороді чотири "прильоти" по інфраструктурі - голова Полтавської ОВА

СБУ завадила ФСБ організувати в Україні постановочні акції протесту до Дня Незалежності

Зеленський: Що для нас кінець війни? Раніше говорили – мир, тепер – перемога

24 лютого фактично відбувся другий референдум про незалежність – Зеленський

За шість місяців Україна змінила світ, історію та змінилася сама - Зеленський

ОСТАННЄ

У Миргороді чотири "прильоти" по інфраструктурі - голова Полтавської ОВА

НА СУМЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У День Незалежності України Зеленський та перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні

СБУ завадила ФСБ організувати в Україні постановочні акції протесту до Дня Незалежності

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ У МИРГОРОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Перший потяг із 1,2 тис. тонн української кукурудзи прибув до німецького порту Росток - ЗМІ

У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Миколаївщини, поранено 9 осіб, з них 2 дітей

Залужний: Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, які готові за неї боротися

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА