Мрія про Перемогу України стане реальністю – Ахметов

Мрія про Перемогу України обов'язково стане реальністю, йдеться у привітанні з нагоди Дня Незалежності України відомого бізнесмена Ріната Ахметова, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми дуже ясно, можливо, як ніколи раніше, розуміємо, що таке Незалежність і якою є її справжня ціна. Уже пів року мужні українські воїни борються із ворогом, який захотів забрати нашу землю, нашу свободу, наш вибір. Борються за те, щоб Україна жила, борються за майбутнє нашої країни", - йдеться у тексті.

"Уже пів року кожен українець живе однією мрією, ім’я якої - Перемога України. І ця мрія неодмінно стане реальністю. Завдяки героїзму кожного - на фронті та в тилу, всередині України та за її межами", - написав Ахметов.

"Завдяки нашим воїнам, чий подвиг уже увійшов до історії. Завдяки медикам, які ведуть боротьбу за життя людей. Завдяки працівникам промисловості, які залишилися на виробництвах, зберігаючи та підтримуючи стабільність економіки України. Завдяки героїзму аграріїв, які працюють у полі, незважаючи на смертельну небезпеку, що зачаїлася там. Завдяки героїзму вчителів, шахтарів, рятувальників, працівників інфраструктури. У морі та на суші, під землею та в небі", - йдеться також у привітанні.

Ахметов знає, "що в серцях українців достатньо любові та єднання, щоби вистояти та перемогти. А потім - відновити нашу Україну, щоб у ній процвітали нинішні та майбутні покоління".

"Я бажаю всім нам довгих мирних років. Разом ми зараз будуємо міцний фундамент для сильної та процвітаючої України майбутнього. України, у якій на нас чекає ще багато приводів для гордості. Нехай на нашій землі якнайшвидше запанує мир! Зі святом! Із Днем Незалежності України!" – написав він.