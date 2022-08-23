Благодійні фонди закривають екстрені проблеми, як парамедики, – думка

Благодійні фонди, як парамедики – закривають екстрені проблеми, а далі має підключатися держава, вважає президент групи компаній City One Development, засновник БФ "Уніта" Валерій Кодецький.

"Ми не можемо створювати військові підрозділи чи виробляти зброю, але ми є учасниками захисту держави й робимо свій внесок. Благодійні фонди - як парамедики: ми закриваємо гострі екстрені проблеми, а далі має підключатися держава, важлива спеціалізація та систематизація. Починаючи від військової логістики до підготовки медфахівців, які вміють виконувати операції на інноваційному устаткуванні", - сказав Кодецький в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, БФ "Уніта" допомагає виключно за рахунок власних коштів, не залучаючи гроші спонсорів, гранти, кошти іншого бізнесу, завдяки чому може оперативно реагувати на запити. Вони відпрацьовуються залежно від терміновості та важливості. "Працюємо на прямих контактах – без бюрократії", - наголосив Кодецький.

"Ще один принцип – ми самі здійснюємо доставку та контроль", - пояснив він.

Він навів приклад, коли восени 2014 року після звільнення Слов'янська та Краматорська було реалізовано кілька програм щодо дитячих будинків і військових підрозділів.

"Частина переданого досі служить – від автомобілів до інженерного обладнання. Ми в постійному контакті, зараз довантажуємо те, чого потребують. Також ми допомагали багатодітним сім'ям-переселенцям, купували та облаштовували їм житло", - повідомив Кодецький.

Після деокупації міст Київської області БФ "Уніта" направив гуманітарну допомогу в Бучу, Ірпінь, Дмитрівку. Надавали допомогу селам Чернігівщини й Харківщини. Загалом доставлено 400 тонн вантажів.

Ще одна велика програма фонду пов'язана з бронежилетами.

"І 2022-го, як і 2014-го, волонтери знову збирали бронежилети по всій Європі. Наш фонд отримував бронежилети з різних країн, самі їх відстрілювали. Виявилося, що 80% не відповідали сертифікації. Тому разом із нашими партнерами ми почали їх робити самі: закуповували сталь, на виробництві партнерів робили плити, шили чохли", - повідомив Кодецький.

Співзасновник фонду наголосив, що виготовлені бронежилети не продаються, а безпосередньо відправляються до військових підрозділів або партнерів-волонтерів, які забезпечують амуніцією військових на передовий.

Нещодавно БФ "Уніта" передав для потреб Збройних сил України мобільне надсучасне медичне обладнання на суму понад 10 млн грн.

Кодецький уточнив, що йдеться про портативні ультразвукові діагностичні системи Versana Active виробництва компанії General Electric Healthcare (США) з передовими технологіями обробки зображень і функціями стаціонарних УЗД-апаратів високого класу.

"Ми отримали відповідний запит. Таке медобладнання просто так отримати не можна, його виробляють на замовлення. Але ми знайшли у виробника не викуплене замовлення, і нам вдалося швидко домовитися. За кілька днів обладнання доставили до медзакладу: налаштували й відразу почали використовувати", - повідомив Кодецький.

Благодійний фонд громадянської солідарності "Уніта" засував у 2015 році український підприємець, власник і президент групи компаній City One Development Валерій Кодецький.

Заснована у 2010 році інвестиційно-девелоперська компанія City One Development реалізовує комплекс послуг у сфері створення та розвитку об'єктів нерухомості. Серед проєктів компанії – "Новопечерські Липки", "Бульвар фонтанів", "Святобор".

Портфель реалізованих проєктів налічує понад 900 тис. кв. м, на етапі будівництва – більше ніж 600 тис. кв. м.