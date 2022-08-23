Міноборони призначило гендиректором "Укрспецекспорту" ексзаступника керівника держкомпанії Жукова

Генеральним директором Держкомпанії з імпорту та експорту послуг воєнного та спеціального призначення "Укрспецекспорт" з 23 серпня призначено Бориса Жукова, який раніше обіймав посаду заступника гендиректора цієї держкомпанії.

Згідно з інформацією у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку у вівторок, Жукова призначено наказом Міністерства оборони від 17 серпня.

У публікації зазначається, що окрім посади заступника гендиректора "Укрспецекспорту", Жуков за останні п'ять років обіймав також "керівну посаду в СБУ".

Раніше міністр оборони Олексій Резніков наказами від 29 липня 2022 року звільнив Вадима Ноздрю з посади гендиректора "Укрспецекспорту" та Євгена Ларіна з посади директора "Спецтехноекспорту".

Як повідомлялося, Ноздрю призначено гендиректором "Укрспецекспорту" у січні 2020 року, до цього він обіймав посаду директора Львівського КП "Зелене місто".

"Укрспецекспорт" у 2021 році скоротив чистий прибуток у 2,2 раза до 2020 року – до 122,28 млн грн, чистий дохід зріс на 2% - до 2 млрд 015 млн грн. У першому кварталі поточного року чистий дохід скоротився у 3,7 раза (до аналогічного періоду 2021 року) – до 124,66 млн грн, чистий прибуток зріс у 2,4 раза – до 41,24 млн грн.