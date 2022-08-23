Повернення Криму до України стане найбільшим антивоєнним кроком у Європі – Зеленський

Повернення Криму до України стане найбільшим антивоєнним кроком у Європі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Російська окупація перетворила Крим – а це справді райське місце для всіх нас – на залежний та депресивний регіон. На регіон високих парканів, колючих дротів та беззаконня, на зону екологічного лиха та військовий плацдарм для агресії. З 24 лютого з окупованого Криму по наших містах і громадах було запущено 750 різних крилатих ракет. Вони знищили щонайменше сотні цивільних об'єктів: школи, університети, звичайні житлові будинки. І тому відновлення контролю України над півостровом Крим стане найбільшим антивоєнним кроком у Європі", - заявив Зеленський, виступаючи на відкритті онлайн-саміту Кримської платформи.

За його словами, це поверне безпеку та справедливість, реінтегрує Крим у сучасний світ.

"Тобто: нормальні постачання чистої води, утилізація сміття, дієві правила поведінки з відходами, каналізаційними стоками. Тільки Україна може побудувати в Криму сучасну систему зрошення та інтегрувати аграрне виробництво в Криму та весь підприємницький сектор із колосальним ринком. Тільки Україна дасть Криму сучасну та доступну медичну та освітню системи, цифрову систему державних послуг", - сказав він.

"Україна прибере колючий дріт та незаконні паркани. Вільний доступ до пляжів, реальний захист заповідних зон, історичних об'єктів – це забезпечить лише Україна, а не той, хто прийшов тільки, щоб захоплювати, красти та принижувати людей. Україна відновить у Криму систему санаторіїв, реабілітаційних центрів, професійних установ, які матимуть змогу приймати сотні тисяч людей щорічно, мільйони туристів", - додав Зеленський.

Він наголосив, що ніколи за української влади в Криму не було репресій та моральної несвободи, які принесла Росія з 2014 року. "І, тим більше, ніколи Україна не нехтуватиме соціальними потребами пенсіонерів та інших соціальних категорій населення. Україна ніколи не скаже людям: "Денег нет, но вы держитесь", тому що ми поважаємо людей", - зазначив Зеленський.

Він також заявив, що Україна вже є достатньо сильною для повернення Криму.

"І я вірю: щоб подолати терор, щоб повернути прогнозованість та безпеку нашому регіону в Європі, всьому світу потрібно здобувати перемогу у боротьбі проти російської агресії. Потрібно звільнити Крим від окупації. Там, де розпочалося, там і завершиться", - наголосив президент.