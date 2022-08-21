Окупанти влучили ракетою у зерносховище на Одещині

Російські окупанти під час нічних атак крилатими ракетами типу "Калібр" влучили по зерносховищу на Одещині, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Одещина. Ворожа атака 5 ракетами. Дві збиті над морем. Три вдарили по території одного із сільськогосподарських підприємств Одеського району. Є влучення в зерносховище", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, постраждалих немає.

На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, вночі бійці Збройних сил України знищили два ворожі "Калібри", випущені з акваторії Чорного моря.