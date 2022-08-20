NASA оприлюднило можливі місця висадки астронавтів на Місяць у 2025 році

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) оприлюднило список 13 областей Південного полюса Місяця для висадки астронавтів у 2025 році в рамках місячної програми США Artemis ("Артеміда").

Згідно з повідомленням на сайті NASA, управління відібрало як можливі місця посадки ракети Starship HLS наступні області: височина поряд із кратером Шеклтон, край кратера Фаустіні, два краю кратера Де Герлах, хребет, що з'єднує кратери Шеклтон і де Герлах, і прилеглу до нього область, кратер Хауорт, краї кратера Нобіле, край кратера Амундсен, плато Лейбніц Бета, масив де Герлах-Кохера та масив Малаперта.

За даними американського космічного відомства, кожна обрана область має площу близько 15×15 км. Усі "кандидати" розташовані в межах шести градусів широти від Південного полюса Місяця і мають різні геологічні особливості. Ракета для висадки астронавтів Starship HLS зможе прилунитися в одній із них у рамках усіх потенційних варіантів старту місії Artemis 3.

Для відбору місць посадки команда вчених та інженерів NASA проаналізувала дані про Південний полюс, отримані орбітальним апаратом Lunar Reconnaissance Oribter, та накопичені за десятиліття наукові публікації. Також при виборі місць враховувалися критерії, необхідні для безпечної посадки: рельєф місцевості, можливість зв'язку із Землею, освітленість та можливості ракети-носія Space Launch System (SLS), космічного транспортного корабля Orion та модифікація ракети Starship для висадки астронавтів на поверхні Місяця та Марсі.

Південний полюс Місяця був обраний через знаходження на ньому областей вічної тіні, які, на думку вчених, мають багаті поклади ресурсів і недосліджений людьми рельєф.

Старт місії Artemis 3, під час якої американські астронавти вперше з 1972 висадяться на поверхні Місяця, запланований на 2025 рік. Космічний корабель Orion з астронавтами на борту буде запущено за допомогою ракети-носія Space Launch System зі стартового комплексу Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида. Відділившись від SLS корабель має вийти на місячну орбіту, де стикується з ракетою компанії SpaceX Starship HLS. Два члени екіпажу перейдуть на борт ракети і здійснять посадку на поверхні Місяця.

У рамках місії Artemis 3 астронавти висадяться максимально близько до області вічної тіні, вийдуть на поверхню Місяця, зберуть зразки ґрунту і проведуть їх науковий аналіз, щоб отримати дані про глибину залягання, розподіл та склад підповерхневих льодів. Місія на місячній поверхні триватиме шість із половиною днів. Загалом місія астронавтів на поверхні Місяця розрахована на шість із половиною днів.