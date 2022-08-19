Суд скасував арешт майна та капіталу ТОВ "Карпатнафтохім"
Арешт майна та статутного капіталу Карпатнафтохіму буде скасовано. Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва 18 серпня після розгляду клопотання юристів підприємства.
Рішення суду про зняття арешту з активів підприємства оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, у липні було заарештовано корпоративні права компанії "KARPATY CHEMICAL B.V", яка контролює ТОВ "Карпатнафтохім". Суд заарештував активи на суму понад 2,3 млрд грн, а також 35 об'єктів нерухомості.