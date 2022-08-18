Події

08:29 18.08.2022

Ранкові ворожі ракетні удари по Харківщині було завдано С-300

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Ранкові ворожі ракетні удари по Харківщині було завдано С-300

Уранці у четвер російські окупаційні війська випустили на Харківську область 7 ракет С-300, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

"Близько 4.30 18 серпня в Харківську область випущено 7 ракет С-300. Зруйновано житлові будинки та службові приміщення. Також є загиблі та поранені, зокрема, діти", - йдеться у повідомленні.

Загалом за минулу добу працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 20 фактів пошкоджень житла та інших об'єктів на території регіону в результаті обстрілів і пожеж. 17 серпня під удари окупантів потрапили житлові квартали Харкова та населені пункти Харківської області, серед яких Богодухів, Чугуїв, Циркуни, Печеніги, Коробочкине, Золочів та Андріївка. Було пошкоджено приватні будинки, об'єкти інфраструктури, автомобілі.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1200 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 4 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

 

 

Теги: #харків #ракети #с300

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