Освітній омбудсмен: Ризик утратити ціле українське освітнє покоління дуже високий

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов заявляє, що ризик утратити ціле українське освітнє покоління є дуже високим.

"Наші діти за кордоном і зараз, після майже півроку війни, мають дуже мало можливостей вивчати українську мову, українську літературу, історію України. Це сумний факт, про який нам пишуть дуже багато людей, які перебувають за кордоном. Для вирішення цієї проблеми потрібні узгоджені дії з міністерствами освіти країн перебування (тобто тих країн, куди виїхали наші громадяни з дітьми). Але цього не помітно. А проблему можна вирішувати", - написав Горбачов у соціальній мережі "Фейсбук".

Як приклад вирішення проблеми омбудсмен запропонував домовитися з урядами країн ЄС, щоб протягом навчального дня у школі країни перебування українські діти мали змогу дві-три години працювати онлайн з українськими вчителями на українських освітніх ресурсах.

"Але цього не робиться, хоча такі пропозиції лунають постійно. Або, можливо, робиться, але суспільству про це невідомо... Ситуація все більш загострюється... То, може, час Міністерству освіти і науки України згадати, що від нього залежить те, як ми підтримаємо наших дітей за кордоном, та створювати умови, щоб наші діти не втрачали зв'язку з Україною? Бо ризик втратити ціле українське освітнє покоління дуже високий, на жаль", - написав він.

Джерело: https://www.facebook.com/sivangor/posts/6196730813675311