Події

20:33 15.08.2022

Шеф Пентагону знову захворів на коронавірус

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Шеф Пентагону знову захворів на коронавірус

Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив у понеділок, що знову заразився коронавірусом COVID-19, але у нього виявляються слабкі симптоми захворювання.

"Сьогодні вранці я отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Я відчуваю слабкі симптоми і піду на п'ятиденний домашній карантин відповідно до рекомендацій Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC)", - йдеться у заяві Остіна із сайту Пентагону.

За словами міністра, він продовжуватиме виконувати службові обов'язки з дому.

Остін також повідомив, що з президентом США Джо Байденом він востаннє контактував 29 липня.

Шеф Пентагону нагадав, що раніше хворів на коронавірус у січні. Тоді лікар повідомив йому, що завдяки повноцінній вакцинації та двом бустерним дозам вакцини від COVID-19 хвороба протікала не так важко.

"Я продовжу наступними днями консультуватися зі своїм лікарем", - додав Остін.

 

 

Теги: #сша #пентагон #коронавірус

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