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11:21 13.08.2022

Резніков ініціює звернення до країн-учасниць "Рамштайн" щодо експертів для роботи над притягненням до відповідальності російських воєнних злочинців

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Резніков ініціює звернення до країн-учасниць "Рамштайн" щодо експертів для роботи над притягненням до відповідальності російських воєнних злочинців

Міністр оборони України Олексій Резніков ініціює через Міністерство закордонних справ звернення до країн-учасниць Ukraine Defence Contact Group з проханням делегувати експертів з військової юстиції, які допомагатимуть з роботою щодо конкретних кейсів російських воєнних злочинів в Україні.

Він переконаний, що притягнення злочинців до відповідальності має стати частиною спільних зусиль міжнародної коаліції, яка протидіє російській агресії.

"Саме тому я ініціюю звернення через наше Міністерство закордонних справ до країн-учасниць Ukraine Defence Contact Group (відома в Україні як формат «Рамштайн») з проханням делегувати експертів з військової юстиції, фахівців з протидії воєнним злочинам. Мета – утворити міжнародні групи, які допомагатимуть з роботою по конкретних кейсах російських воєнних злочинів в Україні, а також аналізуватимуть практичні аспекти покарання за воєнні злочини, вчинені під час війни, що містить багато гібридних елементів", – написав він у Facebook у суботу вранці.

На його думку, координація у сфері покарання російських злочинців може стати важливим доповненням роботи з надання допомоги зброєю, в чому "Рамштайн", завдяки лідерству міністра оборони США Ллойда Остіна III, вже продемонстрував результати.

Крім того, Резніков звернувся через МЗС до президента Європейського суду з прав людини Роберта Спано щодо необхідності інтерпретації статей 2 та 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод з урахуванням сучасних умов та обставин жахливих злочинів російської федерації проти українських військовополонених. Зокрема, у контексті розгляду конкретної справи українських військовополонених, рішення за яким може стати дороговказом під час розгляду інших справ, зазначив міністр.

Резніков наголосив, що відповідальність росіян за воєнні злочини буде незворотною. Так, Сили оборони України оприлюднили в п'ятницю спільну заяву, щоб привернути увагу світу до становища українських військовополонених, передусім – захисників і захисниць Маріуполя.

"Не маю жодних сумнівів, що після перемоги України у цій війні ми в той чи інший спосіб «наздоженемо» кожного з причетних до варварських вбивств і знущань. Представники сил оборони України неодноразово і дуже чітко висловлювались з цього приводу. Раніше чи пізніше, але це станеться. Водночас наша відповідь має бути не лише принциповою, але й системною", – додав міністр оборони.

За його словами, важливою складовою протидії воєнним злочинам має стати демонстрація, що покарання буде незворотнім і необмеженим у часі.

Однак, як заявив Резніков, щоб це стало реальністю, необхідно "з холодною головою запропонувати систему правових заходів реагування на воєнні злочини під час війни, якої Європа не бачила вже 80 років. І яка містить елементи, що можуть не в повній мірі бути охоплені чинними нормами права".

Він зазначив, що злочин РФ в Оленівці, крім реакції таких інститутів, як Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний суд ООН і ЄСПЛ, потребує рішучої реакції ООН, оскільки мова йде про свідоме нехтування визнаними міжнародно-правовими звичаями, до яких за резолюцією Радбезу ООН від 1993 належать усі Женевські конвенції.

"Саме ООН повинна змусити РФ допустити представників Червоного Хреста до українських військовополонених в Оленівці", – написав міністр.

Міністр оборони також заявив, що єдиний шанс на порятунок хоч якоїсь перспективи для відповідних осіб в РФ – негайно припинити участь у злочинній агресії і конкретними діями пом'якшити наслідки.

"Адже після чергового звірячого вчинку російських окупантів чи після публічної наруги над нашими воїнами на кшталт «суду», який замислили вчинити у Маріуполі, зменшуються шанси відмежуватися від цього варварства і збільшуються ризики прийняти на себе всю повноту відповідальності", – наголосив він.

Теги: #ініціатива #резніков #рамштайн

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