Події

15:19 12.08.2022

Кабмін схвалив держстратегію забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків до 2030 року

1 хв читати
Кабмін схвалив держстратегію забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків до 2030 року

Кабінет Міністрів схвалив державну стратегію забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2030 року.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, схвалено державну стратегію забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року, а також затверджено операційний план щодо її реалізації на 2022-2024 роки.

 

Теги: #права #стратегiя #гендер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:13 08.08.2022
Прокуратура передала АРМА заарештовані корпоративні права російських підприємств на 23 млн грн

Прокуратура передала АРМА заарештовані корпоративні права російських підприємств на 23 млн грн

15:03 03.08.2022
Складати іспити для отримання прав водія відтепер потрібно буде в сервісних центрах МВС

Складати іспити для отримання прав водія відтепер потрібно буде в сервісних центрах МВС

21:44 31.07.2022
Стратегічно Росія не має шансів перемогти у цій війні

Стратегічно Росія не має шансів перемогти у цій війні

19:30 19.07.2022
Окупанти заявили про позбавлення громадян України права власності на нерухомість в окупованому Маріуполі

Окупанти заявили про позбавлення громадян України права власності на нерухомість в окупованому Маріуполі

15:31 20.06.2022
Рада ухвалила Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки

Рада ухвалила Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки

18:06 10.06.2022
Кабмін запускає нову економічну стратегію в умовах війни - Шмигаль

Кабмін запускає нову економічну стратегію в умовах війни - Шмигаль

12:06 01.06.2022
Росія порушує абсолютно всі права українських дітей - уповноважена з прав дітей

Росія порушує абсолютно всі права українських дітей - уповноважена з прав дітей

14:16 18.05.2022
Зеленський підписав закон про соціальний та правовий захист осіб, позбавлених волі внаслідок агресії проти України

Зеленський підписав закон про соціальний та правовий захист осіб, позбавлених волі внаслідок агресії проти України

10:18 12.05.2022
Кабмін змінив процедуру складання іспитів та отримання прав водія в Сервісних центрах МВС

Кабмін змінив процедуру складання іспитів та отримання прав водія в Сервісних центрах МВС

19:59 10.05.2022
В Україні заблоковано фішинговий веб-ресурс, який збирав дані водійських прав

В Україні заблоковано фішинговий веб-ресурс, який збирав дані водійських прав

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запропонував Раді знову продовжити термін воєнного стану та загальної мобілізації в Україні

Сили безпеки та оборони України закликають цивілізований світ не допустити судилища над українськими захисниками в Маріуполі

Україна готується до всіх сценаріїв через ситуацію на ЗАЕС, розглядається можливість евакуації населення – Монастирський

Звуки вибухів у Броварському районі – планове знищення боєприпасів, повідомив мер

Порти "Чорноморськ" і "Південний" відправили п'ятий караван з українським продовольством

ОСТАННЄ

НАБУ: Встановлено нових фігурантів схеми розкрадань на Південноукраїнській АЕС

Зеленський запропонував Раді знову продовжити термін воєнного стану та загальної мобілізації в Україні

У День молоді Зеленський із дружиною взяли участь в акції "Діти-рятувальники – герої війни"

Рівень підготовки Харківщини до опалювального сезону становить 52%

Стартувала реєстрація для участі у спецсесії мультипредметного тесту

Саакашвілі отримує у цивільній клініці необхідну медичну допомогу - Мін'юст Грузії

Закарпаття може в повному обсязі забезпечити Україну технічною сіллю за пів року – голова ОВА

Сили безпеки та оборони України закликають цивілізований світ не допустити судилища над українськими захисниками в Маріуполі

При МЗС України створять Молодіжну раду

Кабмін пропонує надати Нацгвардії повноваження виконувати роботи з розмінування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА