Кабмін схвалив держстратегію забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків до 2030 року

Кабінет Міністрів схвалив державну стратегію забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2030 року.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, схвалено державну стратегію забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року, а також затверджено операційний план щодо її реалізації на 2022-2024 роки.