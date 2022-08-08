Частина ракет, випущених уночі з території РФ, вибухнула "раніше пункту призначення" – Синєгубов

У ніч на понеділок Штаб оборони Харкова зафіксував запуски ракет із території РФ, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Штаб оборони цієї ночі зафіксував понад 5 запусків ракет із території РФ. Попередньо - ЗРК С-300. Частина з них здетонувала раніше пункту призначення", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що внаслідок артобстрілів окупантів сталася пожежа в адмінбудівлі (горів дах) у Київському районі Харкова. Постраждалих немає.