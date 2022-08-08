Події

09:11 08.08.2022

Частина ракет, випущених уночі з території РФ, вибухнула "раніше пункту призначення" – Синєгубов

1 хв читати
Частина ракет, випущених уночі з території РФ, вибухнула "раніше пункту призначення" – Синєгубов

У ніч на понеділок Штаб оборони Харкова зафіксував запуски ракет із території РФ, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Штаб оборони цієї ночі зафіксував понад 5 запусків ракет із території РФ. Попередньо - ЗРК С-300. Частина з них здетонувала раніше пункту призначення", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що внаслідок артобстрілів окупантів сталася пожежа в адмінбудівлі (горів дах) у Київському районі Харкова. Постраждалих немає.

Теги: #харків #ракети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:09 08.08.2022
Унаслідок ворожого ранкового обстрілу Харкова одна людина загинула, одна дістала поранень

Унаслідок ворожого ранкового обстрілу Харкова одна людина загинула, одна дістала поранень

10:44 08.08.2022
Унаслідок ранкового ворожого обстрілу Харкова одна людина дістала поранень

Унаслідок ранкового ворожого обстрілу Харкова одна людина дістала поранень

10:31 08.08.2022
Окупанти завдають ударів по Харкову – голова ОВА

Окупанти завдають ударів по Харкову – голова ОВА

23:13 07.08.2022
У Харкові ворожого обстрілу зазнав інфраструктурний об'єкт, інформації про постраждалих немає

У Харкові ворожого обстрілу зазнав інфраструктурний об'єкт, інформації про постраждалих немає

22:47 07.08.2022
У Харкові чутно вибухи, мер просить людей перейти в укриття

У Харкові чутно вибухи, мер просить людей перейти в укриття

08:27 07.08.2022
У результаті нічного ракетного удару по Харкову пошкоджено нежитлову будівлю, сталася пожежа

У результаті нічного ракетного удару по Харкову пошкоджено нежитлову будівлю, сталася пожежа

07:00 07.08.2022
Окупанти обстріляли Новобаварський та Немишлянський райони Харкова

Окупанти обстріляли Новобаварський та Немишлянський райони Харкова

19:57 06.08.2022
У Харкові в житловій багатоповерхівці сталася пожежа, двоє людей загинули

У Харкові в житловій багатоповерхівці сталася пожежа, двоє людей загинули

10:26 06.08.2022
На місці нічного удару по Харкову виявлено фрагменти ракети С-300 – прокуратура

На місці нічного удару по Харкову виявлено фрагменти ракети С-300 – прокуратура

08:39 06.08.2022
У результаті нічного ракетного удару по Харкову виникла пожежа у нежитловій будівлі, жертв і постраждалих немає

У результаті нічного ракетного удару по Харкову виникла пожежа у нежитловій будівлі, жертв і постраждалих немає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Над Одещиною збили російську ракету

Унаслідок ворожого ранкового обстрілу Харкова одна людина загинула, одна дістала поранень

Морпорт "Південний" запрацював у рамках зернового коридору, відправлено ще два судна - Кубраков

Окупанти завдають ударів по Харкову – голова ОВА

Окупанти втратили в Україні за добу близько 140 військових, 6 танків і гелікоптер – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Над Одещиною збили російську ракету

Над Уманським районом збили ворожу ракету, пошкоджено об'єкт інфраструктури, постраждали дві людини

Перше судно з українською агропродукцією прибуло до кінцевого пункту призначення

Кулеба закликав CBS News провести внутрішнє розслідування через публікацію необґрунтованих заяв про нібито продаж Україною західної зброї на "чорному ринку"

Восени у п'яти містах на заході України буде запущено мережу станцій якості повітря

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Морпорт "Південний" запрацював у рамках зернового коридору, відправлено ще два судна - Кубраков

ЗСУ знешкодили ворожі розвідувальні групи в районах н.п. Бахмутське, Бахмут і Яковлівка

Ворог намагається організувати депортацію дітей до РФ із тимчасово окупованих територій Луганщини – голова ОВА

У штабі Сил оборони Півдня України підтвердили заподіяння нових ударів по Антонівському та Каховському мостах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА