8 серпня: Цей день в Україні та у світі

ДЕНЬ 166 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 166 RUSSIAN AGRESSION

8 серпня у світі відзначають День кішок, День альпініста, в Україні - День військ зв'язку ЗСУ, в Німеччині - День миру в Аугсбургу.

Православна церква вшановує пам'ять Єрмолая Нікомедійського, у католиків День пам'яті святого Домініка.

У цей день, в 1899 році, американський винахідник Альберт Маршалл запатентував холодильник, а в 1900 був засновано Кубок Девіса.

День військ зв'язку ЗС України

День військ зв'язку — національне професійне свято всіх працівників та військовослужбовців Військ зв'язку України, яке відзначається в країні щорічно 8 серпня.

День військ зв'язку з'явився в українському офіційному календарі 2000 року, після того, як 1 лютого 2000 року другий президент України Леонід Кучма підписав Указ N 154/2000 "Про День військ зв'язку", який наказував відзначати його в Україні щороку 8 серпня. У президентському указі Леоніда Кучми, зокрема, йшлося, що це свято запроваджується "з огляду на заслуги військ зв'язку у зміцненні обороноздатності держави".

Саме в цей день у 1920 році в місті Києві, на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища, почалася підготовка військових зв'язківців на других Київських військово-інженерних курсах.

Всесвітній день кішок

Неофіційне свято на честь кішок, яке відзначається у всьому світі 8 серпня. У День кішки люди вшановують цих тварин за їх заслуги і демонструють їм свою повагу та любов. Метою свята є не лише вшанування пухнастих домосідів, а й привернення уваги до проблеми безпритульних кішок і котів.

Міжнародний день альпінізму

8 серпня у світі відзначають Міжнародний день альпінізму. З'явилося це свято завдяки двом швейцарцям — лікарю Мішелю-Габріелю Паккарду та гірському провіднику Жаку Бальма. 8 серпня 1786 року вони першими з усіх альпіністів досягли найвищої точки Альп - вершини Монблан, висота якої складає 4810 метрів над рівнем моря.

Великий інтерес до підкорення цієї вершини був у середині 18 століття. Щороку альпіністи сотнями приїжджали в долину Шамоні, де розташований пік, щоб спробувати дістатися "висотного полюса Європи", як його іноді називають. У сходженні скелелазів зазвичай супроводжували жителі Шамоні — селяни, які, бачили інтерес до їхніх рідних місць, перекваліфікувалися на гірських гідів. Проте раніше усі спроби закінчувалися невдачами.

День миру в Аугсбургу

Щорічно 8 серпня у Німеччині відзначається офіційне державне свято одного міста країни, Аугсбурга (федеральна земля Баварія).

Свято, відоме як День миру або Фестиваль миру в Аугсбургу, веде свою історію з 1650 року, а з 1950 року відзначається як державне. Із цього року цей день — державний вихідний для всіх дрібних і великих підприємств в Аугсбургу.

8 серпня 1629 - день початку утисків протестантів міста Аугсбурга, які тривали протягом 20 років, до так званого "Вестфальського миру", укладеного в 1648 році.

День народження холодильника

8 серпня 1899 винахідник із Міннесоти Альберт Маршалл запатентував холодильник.

Холодильні конструкції створювали і раніше. Переважно вони діяли за рахунок покупного льоду. Перші домашні холодильники споживали багато дров, вугілля й гасу.

1911 року фірма "Дженерал електрик" налагодила випуск холодильників майже сучасного типу: холодильна машина містилася в кухонній шафі. Однак вона надто голосно шуміла, і через те, що працювала на газі, мала неприємний запах. Це був її головний недолік.

У 1926 році датський інженер Стіндруп розробив безшумний холодильник. Після цього він швидко став в Америці найпопулярнішим побутовим приладом. Щоправда, перші холодильники коштували вдвічі дорожче, ніж автомобілі марки "Форд". Їх називали "домашньою фабрикою холоду".

Кубок Девіса

8 серпня 1900 року, 122 роки тому засновано Кубок Девіса

Цього дня у Брукліні (США) розпочався перший матч за Кубок Міжнародної федерації лаун-тенісу. У нагороду переможець отримав срібний кубок, пожертвований організаторам першого матчу студентом Гарвардського університету Дуайтом Філлі Девісом.

Змагання стали називатися командною першістю за Кубок Девіса, або Кубком Девіса. Сьогодні це найбільші міжнародні командні змагання у чоловічому тенісі.

Кубок Девіса вважається найпрестижнішим тенісним трофеєм у чоловічому тенісі. Кубок є срібною чашею з позолотою висотою в 33 сантиметри і діаметром 45 сантиметрів.

У перші роки за кубок боролися лише команди двох країн – США та Великої Британії. Пізніше до них приєдналися збірні Австралії, Австрії, Бельгії, Німеччини, Канади та Франції. Зараз у Кубку Девіса беруть участь понад 140 команд.

У 1981 році сформували грошовий призовий фонд Кубка Девіса. Наразі він становить 27 мільйонів доларів США.

Усі матчі турніру проводять у п'ять сетів і у п'ятому вирішальному сеті грають без тай-брейку. На думку організаторів, ця формула проведення матчів найбільше сприяє підвищенню видовищності змагання та дозволяє зберегти інтригу поєдинку аж до останньої зустрічі.

З'їзд Міжнародної федерації тенісу в Орландо (США) 16 серпня 2018 року затвердив зміни у форматі Кубка Девіса, який з 2019 року називається World Cup of Tennis Finals. Світова група, що складається із 18 команд, розігрує основний трофей упродовж тижня наприкінці листопада.

Ще цього дня:

1949 - У Страсбургу відбулася перша сесія Ради Європи;

1966 - У Китайській Народній Республіці оголошено початок "культурної революції";

1974 - Президент США Річард Ніксон оголосив, що йде у відставку у зв'язку з Вотергейтським скандалом;

1985 - Почалося виведення радянських військ з Афганістану після дев'яти років війни;

2000 - Вчені Великої Британії, США та Італії офіційно оголосили про початок дослідів із клонування людини;

2008 - Під приводом захисту російських громадян у Південній Осетії Росія напала на Грузію;

2012 - Президент України Віктор Янукович підписав антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова;

2017 - Компанія Coca-Cola встановила перший в історії тривимірний білборд.

Церковне свято

Цього дня православна церква вшановує пам'ять святого Єрмолая, одного з Нікомідійських мучеників поряд з Єрмипом та Єрмократом. На початку 4 століття за велінням імператора Максиміліана в Нікомедійській церкві було спалено 20 тисяч християн, але трьом чоловікам вдалося врятуватися. Після цього вони ховалися у віддалених місцях імперії, але не переставали вчити ближніх християнської віри.

Якось повз будинок Єрмолая проходив юнак-язичник Пантолеон (майбутній святий мученик Пантелеймон). Вийшовши до нього назустріч, християнин почав пояснювати йому хибність і суєтність язичницьких вірувань. Відтоді Пантолеон почав щодня приходити до Єрмолаю — доти, доки юнака не викрили язичники. Після цього схопили також Єрмолая, Єрмипа та Єрмократа. Всім трьом запропонували зректися Христа і принести жертву ідолам, але вони відмовилися. Язичники стали загрожувати християнам муками і смертю, але раптово почався землетрус, і ідоли в капищі впали та розбилися. Коли про це стало відомо імператору Максиміліану, той ухвалив мученикам смертний вирок.

Іменини: Федір, Сергій, Параска, Мойсей