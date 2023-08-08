8 серпня: Яке сьогодні свято
ДЕНЬ 531 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 531 RUSSIAN AGRESSION
8 серпня відзначають Всесвітній день кішок, День альпініста.
В Україні - День військ зв'язку ЗСУ, у Німеччині - День миру в Аугсбургу.
Православна церква вшановує пам'ять святого Єрмолая.
Католицька церква - День пам'яті святого Домініка.
День військ зв'язку Збройних сил України
Це професійне свято з'явилося в 2000 році після підписання президентом відповідного указу. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1920 року в місті Києві, на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища почалася підготовка військових зв'язківців на других Київських військово-інженерних курсах.
Всесвітній день котів
Кішки споконвіку були і залишаються найбільш розповсюдженими домашніми тваринами в усьому світі: близько 80% усіх жителів Землі тримають домашню тварину, і більше половини з них віддали свою перевагу саме кішкам, на другому місці - собаки.
Всесвітній день кішок відзначають щорічно 8 серпня за ініціативою Міжнародного фонду із захисту тварин Animal Welfare, не лише з метою вшанування пухнастих домосідів, а й привернення уваги до проблеми безпритульних котів і кішок.
Міжнародний день альпінізму
Свято всіх, хто не боїться долати вершини. Заснували його на честь підкорення найвищого піку Альп, Монблану (висота 4810 метрів). Зробив це альпініст і лікар за фахом Мішель-Габріель Паккард разом із провідником Жаком Бальмою.
Ще цього дня:
1949 - У Страсбургу розпочалася перша сесія Ради Європи;
1965 - У Шешорах (Івано-Франківська область) відбувся мітинг з нагоди відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку;
1966 - У Китайській Народній Республіці оголошено початок "культурної революції";
1967 - У Бангкоку (Таїланд) засновано Асоціацію держав Південно-Східної Азії (АСЕАН);
1969 - Уперше Кубок СРСР з футболу виграла команда I ліги "Карпати" (Львів);
1974 - Президент США Річард Ніксон оголосив, що йде у відставку у зв'язку з Вотергейтським скандалом;
1985 - Почалося виведення радянських військ з Афганістану після дев'яти років війни;
1998 - Американець Майкл Кірні став наймолодшим магістром наук (у біохімії) - диплом він отримав у віці 14 років 8 місяців;
2000 - Учені Великої Британії, США та Італії офіційно оголосили про початок дослідів із клонування людини;
2004 - Введено в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС;
2012 - Президент України Віктор Янукович підписав антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова;
2017 - Компанія Coca-Cola встановила перший в історії тривимірний білборд.
Церковне свято
Цього дня православна церква вшановує пам'ять святого Єрмолая, одного з Нікомідійських мучеників поряд з Єрміппом і Єрмократом. На початку 4 століття за велінням імператора Максиміліана в Нікомідійській церкві було спалено 20 тисяч християн, але трьом чоловікам вдалося врятуватися. Після цього вони переховувалися у віддалених місцях імперії, але не переставали вчити ближніх християнської віри.
Одного разу повз будинок Єрмолая проходив юнак-язичник Пантолеон (майбутній святий мученик Пантелеймон). Вийшовши до нього назустріч, християнин почав роз'яснювати йому хибність і суєтність язичницьких вірувань. Відтоді Пантолеон став щодня приходити до Єрмолая - доти, доки юнака не викрили язичники. Після цього схопили також Єрмолая, Єрміппа та Єрмократа. Усім трьом запропонували зректися Христа і принести жертву ідолам, але вони відмовилися. Язичники стали погрожувати християнам муками і смертю, але раптово почався землетрус, і ідоли в капищі впали і розбилися. Коли про це стало відомо імператору Максиміліану, той виніс мученикам смертний вирок.
Іменини: Єрмолай, Ігнатій, Мойсей, Сергій, Федір.