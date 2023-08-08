8 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 531 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 531 RUSSIAN AGRESSION

8 серпня відзначають Всесвітній день кішок, День альпініста.

В Україні - День військ зв'язку ЗСУ, у Німеччині - День миру в Аугсбургу.

Православна церква вшановує пам'ять святого Єрмолая.

Католицька церква - День пам'яті святого Домініка.

День військ зв'язку Збройних сил України

Це професійне свято з'явилося в 2000 році після підписання президентом відповідного указу. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1920 року в місті Києві, на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища почалася підготовка військових зв'язківців на других Київських військово-інженерних курсах.

Всесвітній день котів

Кішки споконвіку були і залишаються найбільш розповсюдженими домашніми тваринами в усьому світі: близько 80% усіх жителів Землі тримають домашню тварину, і більше половини з них віддали свою перевагу саме кішкам, на другому місці - собаки.

Всесвітній день кішок відзначають щорічно 8 серпня за ініціативою Міжнародного фонду із захисту тварин Animal Welfare, не лише з метою вшанування пухнастих домосідів, а й привернення уваги до проблеми безпритульних котів і кішок.

Міжнародний день альпінізму

Свято всіх, хто не боїться долати вершини. Заснували його на честь підкорення найвищого піку Альп, Монблану (висота 4810 метрів). Зробив це альпініст і лікар за фахом Мішель-Габріель Паккард разом із провідником Жаком Бальмою.

Ще цього дня:

1949 - У Страсбургу розпочалася перша сесія Ради Європи;

1965 - У Шешорах (Івано-Франківська область) відбувся мітинг з нагоди відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку;

1966 - У Китайській Народній Республіці оголошено початок "культурної революції";

1967 - У Бангкоку (Таїланд) засновано Асоціацію держав Південно-Східної Азії (АСЕАН);

1969 - Уперше Кубок СРСР з футболу виграла команда I ліги "Карпати" (Львів);

1974 - Президент США Річард Ніксон оголосив, що йде у відставку у зв'язку з Вотергейтським скандалом;

1985 - Почалося виведення радянських військ з Афганістану після дев'яти років війни;

1998 - Американець Майкл Кірні став наймолодшим магістром наук (у біохімії) - диплом він отримав у віці 14 років 8 місяців;

2000 - Учені Великої Британії, США та Італії офіційно оголосили про початок дослідів із клонування людини;

2004 - Введено в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС;

2012 - Президент України Віктор Янукович підписав антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова;

2017 - Компанія Coca-Cola встановила перший в історії тривимірний білборд.

Церковне свято

Цього дня православна церква вшановує пам'ять святого Єрмолая, одного з Нікомідійських мучеників поряд з Єрміппом і Єрмократом. На початку 4 століття за велінням імператора Максиміліана в Нікомідійській церкві було спалено 20 тисяч християн, але трьом чоловікам вдалося врятуватися. Після цього вони переховувалися у віддалених місцях імперії, але не переставали вчити ближніх християнської віри.

Одного разу повз будинок Єрмолая проходив юнак-язичник Пантолеон (майбутній святий мученик Пантелеймон). Вийшовши до нього назустріч, християнин почав роз'яснювати йому хибність і суєтність язичницьких вірувань. Відтоді Пантолеон став щодня приходити до Єрмолая - доти, доки юнака не викрили язичники. Після цього схопили також Єрмолая, Єрміппа та Єрмократа. Усім трьом запропонували зректися Христа і принести жертву ідолам, але вони відмовилися. Язичники стали погрожувати християнам муками і смертю, але раптово почався землетрус, і ідоли в капищі впали і розбилися. Коли про це стало відомо імператору Максиміліану, той виніс мученикам смертний вирок.

Іменини: Єрмолай, Ігнатій, Мойсей, Сергій, Федір.