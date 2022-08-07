7 серпня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 165 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 165 RUSSIAN AGRESSION

7 серпня у світі відзначається не так багато свят. Але цього дня сталося кілька важливих історичних подій.

В Україні - День Повітряних Сил Збройних Сил України.

Православна церква вшановує пам'ять праведниці Анни, матері Пресвятої Богородиці, у католиків День пам'яті Святого Каетана, покровителя породіль.

День Повітряних сил Збройних Сил України

Сьогодні, 7 серпня, відзначають професійне свято Повітряних сил Збройних сил України. Це свято указом президента від 2007 року встановлено відзначати у першу неділю серпня.

Ще цього дня:

1918 - Українська Держава та Всевелике Військо Донське підписали договір про кордони;

1920 – У Варшаві підписано українсько-кубанську угоду про взаємне визнання суверенності УНР та Республіки Кубанського краю та спільну підтримку у боротьбі за національне визволення;

1932 - У СРСР прийнятий "Закон про п'ять колосків". До 1 січня 1933 р. засуджено на строк понад 10 років 54 645 людей, розстріляно 2110;

1968 – У Лондоні українські емігранти закидали камінням посольство Радянського Союзу;

1970 – Проведено перший комп'ютерний шаховий турнір;

1993 – Частину Букінгемського палацу відкрили для туристів;

1998 - Терористичні атаки проти посольств США в Кенії та Танзанії, в результаті яких загинуло 258 осіб;

2000 - Японці винайшли водневий електромобіль;

2008 - Початок російсько-грузинської війни;

2016 - Початок "стрілянини на півночі Криму" - інсценована спецпровокація російських спецслужб з метою імітації "нападу диверсантів ГУР МО України" нібито закинутих із материкової України до Криму. Провокація завершилася 11 серпня терміновим розглядом справи у РБ ООН за заявою України.

Успіння праведної Анни, матері Богородиці

Цього дня вшановують святу Анну - матір Пресвятої Богородиці, бабусю Ісуса Христа. Через божественні родинні зв'язки її називають особливо - Богопраматір (за аналогією з Богоматір'ю). Дочка священика Анна вийшла заміж за Йоакима і жила з ним у Назареті. Незважаючи на довгий термін подружнього життя, дітей у пари не було доти, доки Йоаким не пішов у пустелю. Там йому з'явився янгол із звісткою, що незабаром його немолода дружина народить дочку. Втішений Йоаким повернувся додому, незабаром Анна зачала і у вересні (приблизно 15-го чи 16-го року до нашої ери) народила дівчинку. За юдейським звичаєм, ім'я дочка Анни та Йоакима отримала на 15-й день. Її назвали Марією, як наказав янгол.

Іменини: Анна, Олександр.