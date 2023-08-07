Події

06:47 07.08.2023

7 серпня: Яке сьогодні свято

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7 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 530 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 530 RUSSIAN AGRESSION

7 серпня відзначають День маяка і День професійного спікера.

Православна церква вшановує пам'ять праведниці Анни, матері Пресвятої Богородиці, у католиків День пам'яті Святого Каетана, покровителя породіль.

День маяка

Головне призначення маяка - служити навігаційним засобом і попереджати човни про небезпечні райони. Це як дорожній знак на морі. Першим відомим маяком був Олександрійський маяк в Єгипті. Найстарішим існуючим маяком у світі вважається маяк Ла-Корунья в Іспанії, датований бл. 20 р. до н. е. Римський маяк, розташований на скелях Дувра у Великій Британії, було збудовано в 40 році нашої ери.

У наші дні маяки управляються машинами і дистанційним спостереженням. Автоматичні датчики визначають, чи є в повітрі зайва волога, і якщо так, вмикаються протитуманні сигнали. Радіосигнали використовують для зв'язку з кораблями. Але коли технології були ще не настільки розвинені, маяками керували доглядачі.

Ще цього дня:

1918 - Українська Держава і Всевелике Військо Донське підписали договір про кордони;

1968 - У Лондоні українські емігранти закидали камінням посольство Радянського Союзу;

1970 - Проведено перший комп'ютерний шаховий турнір;

1993 - Частину Букінгемського палацу відкрили для туристів;

2000 - Японці винайшли водневий електромобіль;

2008 - Початок російсько-грузинської війни;

2016 - Початок "стрілянини на півночі Криму" - інсценована спецпровокація російських спецслужб з метою імітації "нападу диверсантів ГУР МО України", нібито закинутих з материкової України до Криму. Провокація завершилася 11 серпня терміновим розглядом справи в РБ ООН за заявою України.

Успіння праведної Анни, матері Богородиці

Цього дня вшановують святу Анну - матір Пресвятої Богородиці, бабусю Ісуса Христа. Через божественні родинні зв'язки її величають особливим чином - Богопраматір. Дочка священика Анна вийшла заміж за Якима і жила з ним у Назареті. Незважаючи на тривалий шлюб, дітей у пари не було доти, доки Яким не пішов у пустелю. Там йому з'явився янгол зі звісткою, що незабаром його немолода дружина народить дочку. Зраділий Яким повернувся додому, незабаром Анна завагітніла і у вересні народила дівчинку. За юдейським звичаєм, ім'я дочка Анни та Якима отримала на 15-й день. Її назвали Марією, як велів янгол.

Іменини: Анна, Олександр.

Теги: #7серпня

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06:54 07.08.2022
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7 серпня: Цей день в Україні та в світі

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