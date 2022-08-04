Збитки інфраструктурі Гостомелю від війни оцінюються в $343 млн

Збитки, завдані інфраструктурі Гостомелю (Київська обл.) в результаті військової агресії РФ проти України, оцінюються у 9,5 млрд грн, або $343 млн (за курсом на 1 січня 2022 року), випливає з дослідження KSE Institute в рамках проекту RebuildUA.

Згідно з ним, сума наведена без урахування збитків, завданих аеропорту "Антонов", розташованого в no-fly зоні.

У результаті російського військового вторгнення у Гостомелі зруйновано майже 40% споруд – 4,5 тис. будівель із 11,8 тис., при цьому повністю знищено 905 об'єктів.

Понад половину від загальної суми збитків становлять втрати промислового сектора – 5,4 млрд грн. Так, зруйновано або пошкоджено 130 госпспоруд, 72 промислові будівлі, 59 об'єктів будівництва, 57 складів. Зокрема, за даними KSE, постраждали підприємства "Ветропак Гостомельський Склозавод", НВП "ПІМ", "Екатерра Україна", "Хаус Еко", "Вікна Дизайн".

Збитки житлового фонду оцінюються фахівцями в 3,3 млрд грн. Загалом постраждало 1,5 тис. приватних будинків, 111 багатоквартирних та 310 таунхаусів сумарною площею 963,8 тис. кв. м.

Крім того, у Гостомелі через російську агресію зруйновано чотири школи, два дитячі садки, амбулаторію, приватну клініку, три церкви, 17 продуктових магазинів і дев'ять закладів громадського харчування. Загальна сума збитків, завданих об'єктам соціальної інфраструктури, оцінюється в 842,7 млн грн, з яких 482 млн – збитки комерційним будинкам, 177,5 млн грн – освітнім установам, 4,8 млн грн – медустановам.

За даними KSE, від вторгнення окупантів також постраждали адміністративні об'єкти, серед яких два поштові відділення, пожежна частина, п'ять урядових та адмінбудівель, три готелі.

Оцінка збитків проводилася за курсом долара на 1 січня 2022 року, наголошують у KSE.

Як повідомлялося з посиланням на оцінки KSE, загальний обсяг прямої шкоди економіці України від пошкодження чи руйнування житлових, нежитлових будівель та інфраструктури в результаті російської агресії становить $108,3 млрд, або 2,9 трлн. Для відновлення зруйнованих активів необхідно щонайменше $183 млрд.