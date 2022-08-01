Окупанти знову обстріляли зупинку громадського транспорту в Харкові

У понеділок вранці російські окупаційні війська вкотре обстріляли зупинку громадського транспорту у Салтівському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Обстрілювати зупинки громадського транспорту стає системою у російського агресора. Сьогодні о 7:10 знову було поранено людину, яка чекала на автобус. Забрала швидка", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що ще 1 особу було поранено у дворі багатоповерхівці в тому ж районі міста, в результаті обстрілу було пошкоджено автомобілі.

Як повідомлялося, раніше в понеділок вранці голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті ворожих ударів по Харкову, за попередніми даними, постраждали 2 мирні жителі.