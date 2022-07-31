Події

14:57 31.07.2022

Загибель Вадатурського - не випадковість, а умисне вбивство, вважає Подоляк

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Загибель Вадатурського - не випадковість, а умисне вбивство, вважає Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що загибель власника компанії "Нібулон" Олексія Вадатурського була не випадковістю, а умисним вбивством.

"Загибель Олексія Вадатурського, на мою думку, була не випадковістю, а цілком продуманим і організованим умисним вбивством. Вадатурський був одним із найбільших аграріїв країни, ключовою людиною в регіоні та великим роботодавцем. Точне влучання ракети не просто в будинок, а в конкретне крило — спальню – не залишає сумнівів у наведенні та коригуванні удару. Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

"Російські варвари й далі провадять кампанію терору, намагаючись залякати, дестабілізувати та зламати українське суспільство. На думку кремлівських маніяків, кампанія з резонансних терактів високої інтенсивності (знущання з наших полонених та їх калічення, зафіксовані на відео, ракетна атака на вінницький Дім офіцерів, термобаричний внутрішній підрив бараку з нашими хлопцями в Оленівці і точковий удар по відомій особі, яка має пряме відношення до зерна) має змусити українців стати на коліна, відкрити ворота й здати державу", - написав він.

"Кожен злочин змушує нас відчувати біль, але ми проживаємо його і стаємо лише загартованішими", - заявив Подоляк.

Вадатурський і його дружина загинули під час ракетного обстрілу Миколаєва в неділю. Ракета влучила в будинок, де вони проживали.

 

Теги: #вадатурський #подоляк

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