На Київщині загинув підліток, який намагався розібрати предмет, схожий на зброю

У Київській області у вівторок загинув 16-річний підліток, який намагався розібрати предмет, схожий на зброю, повідомляє пресцентр облуправління Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

"26 липня о 16:09 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району від працівників швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що в с. Королівка стався вибух. Після прибуття на місце події встановлено, що під час розбирання на приватному подвір’ї предмета, схожого на військову зброю, стався вибух, унаслідок чого загинув хлопець 2006 року народження", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що на місці події працюють рятувальники, працівники Національної поліції та швидкої допомоги.