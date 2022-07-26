Події

18:32 26.07.2022

На Київщині загинув підліток, який намагався розібрати предмет, схожий на зброю

1 хв читати

У Київській області у вівторок загинув 16-річний підліток, який намагався розібрати предмет, схожий на зброю, повідомляє пресцентр облуправління Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

"26 липня о 16:09 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району від працівників швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що в с. Королівка стався вибух. Після прибуття на місце події встановлено, що під час розбирання на приватному подвір’ї предмета, схожого на військову зброю, стався вибух, унаслідок чого загинув хлопець 2006 року народження", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що на місці події працюють рятувальники, працівники Національної поліції та швидкої допомоги.

Теги: #вибух #предмет #київщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:10 22.07.2022
ОЧЕВИДЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ОЧЕВИДЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

07:06 20.07.2022
Одна людина загинула, ще одну госпіталізовано внаслідок пожежі в порту Рені на Одещині

Одна людина загинула, ще одну госпіталізовано внаслідок пожежі в порту Рені на Одещині

18:53 17.07.2022
На Київщині на сьогодні знайдено 1346 тіл загиблих українців

На Київщині на сьогодні знайдено 1346 тіл загиблих українців

17:16 06.07.2022
У районі залізничного вокзалу в Херсоні знищено склади російських окупантів - радник голови ОВА

У районі залізничного вокзалу в Херсоні знищено склади російських окупантів - радник голови ОВА

15:36 06.07.2022
У Херсоні стався вибух, у місті видно дим – ЗМІ

У Херсоні стався вибух, у місті видно дим – ЗМІ

07:45 01.07.2022
ОБСЄ прагне зафіксувати всі воєнні злочини РФ, скоєні на Київщині

ОБСЄ прагне зафіксувати всі воєнні злочини РФ, скоєні на Київщині

22:25 30.06.2022
Французький регіон виділив 1,1 млн євро і допоможе відновлювати Київщину та Чернігівщину

Французький регіон виділив 1,1 млн євро і допоможе відновлювати Київщину та Чернігівщину

19:24 29.06.2022
На Київщині зруйновано міст через річку Ірпінь, одна людина загинула

На Київщині зруйновано міст через річку Ірпінь, одна людина загинула

10:34 19.06.2022
Внаслідок обстрілу нафтобази в Новомосковському районі вибухнув резервуар із паливом, постраждали 13 осіб

Внаслідок обстрілу нафтобази в Новомосковському районі вибухнув резервуар із паливом, постраждали 13 осіб

19:55 18.06.2022
У Херсоні підірвали машину колаборанта, який "очолює" пенітенціарну систему області

У Херсоні підірвали машину колаборанта, який "очолює" пенітенціарну систему області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Звіт ЄС щодо виконання Україною Угоди про асоціацію: Попри труднощі, Україна зробила важливі кроки щодо реалізації своєї програми реформ

Рада ЄС вирішила ще на шість місяців продовжити санкції проти РФ через війну в Україні

Лавринович та Грищенко перебувають за межами України, їх оголошено у розшук – ДБР

СБУ викрила плани РФ щодо псевдореферендуму про приєднання окупованих регіонів України

Україна повернула тіла 25 загиблих військовослужбовців - Мінреінтеграції

ОСТАННЄ

Зеленський провів першу в історії українсько-уругвайських відносин розмову з президентом Уругваю

Українські військові знищили російський дрон-камікадзе на Миколаївщині

Унаслідок російського удару по півдню України знищено житлові будинки, бази відпочинку і торговельні павільйони, двоє людей постраждало

У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Магазин "Ашан Либідська" припиняє роботу у приміщенні закритого ТРЦ Ocean Plaza у Києві

ФРН передала українській армії РСЗВ Mars II та САУ Panzerhaubitzen 2000

Звіт ЄС щодо виконання Україною Угоди про асоціацію: Попри труднощі, Україна зробила важливі кроки щодо реалізації своєї програми реформ

Путін знову провалив спробу розділити ЄС, використовуючи газ як політичну зброю, – Чехія, яка головує в ЄС, про 15% скорочення споживання газу

МЗС Ізраїлю закликає громадян утриматися від відвідування Умані на Рош Гашана

Під час збирання врожаю пшениці у Зеленодольській громаді на російській міні підірвався аграрій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА