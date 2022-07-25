Три з 15 німецьких "Гепардів" уже перебувають у розпорядженні ЗСУ – Резніков

Три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" із 15 вже перебувають у розпорядженні Збройних сил України, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Від Німеччини сьогодні офіційно зайшли три перші "Гепарди"... Це зенітні ракетні комплекси, до яких нам передано десятки тисяч снарядів... ми очікуємо 15 "Гепардів", - сказав Резніков в ефірі Національного телемарафону в понеділок.

Пізніше він подякував Німеччині за постачання артустановок і заявив, що чекає також на постачання системи протиповітряної оборони (ППО) "Iris-T".

"Наші можливості щодо захисту нашого неба буде посилено. В Україну почали надходити самохідні зенітні комплекси Gepard. Я хотів би подякувати нашим німецьким партнерам й особисто міністру оборони Крістіне Ламбрехт за підтримку нашої країни. З нетерпінням чекаю на отримання Iris-T", - написав Резніков у твіттері у понеділок.

Як повідомлялося, 21 червня влада Німеччини оприлюднила список зброї, яку вже було або буде поставлено в Україну. До неї увійшли 30 САУ Gepard, система ППО IRIS-T, три реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Mars та інше озброєння.