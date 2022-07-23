Події

20:36 23.07.2022

У Рівненській та Волинській областях буде посилено поліцейську присутність

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У Рівненській та Волинській областях буде посилено поліцейську присутність

Поліцейська присутність, зокрема за рахунок правоохоронців, передислокованих із окупованих областей України, буде посилена у Рівненській та Волинській областях із низки причин, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"У Рівному та Луцьку провів координаційні наради. У ці області приїхало чимало внутрішньо переміщених осіб. Тому, відповідно, поліцейську присутність також має бути посилено... Звичайно, працюємо на профілактику, використовуючи можливості перевірки на блокпостах. Це потрібно для виявлення ймовірних диверсантів або інших кримінальних елементів, а також дозволить запобігти ввезенню зброї або інших заборонених предметів і речовин", - наводяться слова Клименка у телеграм-каналі Нацполіції у суботу.

Також, за його словами, під пильною увагою знаходяться райони, що межують із Білоруссю. "Там ми теж збільшили поліцейський контроль і ретельно реагуємо на всі отримані сигнали від населення. Бо маємо бути готовими до будь-яких варіантів розвитку подій", - сказав Клименко.

Як повідомляється на сайті Нацполіції, разом із головою Рівненської обласної військової адміністрації Віталієм Ковалем Клименко зустрівся з керівником Дубенської районної військової адміністрації та обговорив шляхи підвищення рівня безпеки дорожнього руху в регіоні, зокрема, на автодорозі М-06 "Київ-Чоп".

"До несення служби на цих дільницях залучатимемо патрульних поліцейських із тимчасово окупованих територій", - наголосив Клименко.

Коваль на своїй сторінці у фейсбуці уточнив, що працівників патрульної поліції з Донецької та Луганської областей буде розміщено в м. Дубно. "Приміщення для них вже знайшли. Обговорили сьогодні його облаштування. Важливо не лише зробити там ремонт, а й знайти житло для поліцейських родин. Попередньо переїжджатимуть 60 осіб. Роботу планують розпочати наприкінці серпня", - розповів голова обладміністрації.

За його словами, п'ять нових екіпажів, які складатимуться як з рівненських, так і з передислокованих поліцейських, патрулюватимуть наступні напрямки: два – на трасі М-06 (відрізок 62 км від Дубно до Радивілова), по одному в м. Дубно, на пункті пропуску у с.Опарипси Радивилівського району та на трасі М-19 (відрізок 69 км від Волинської області через Млинів, Дубно та Смигу).

"Це буде гарне посилення для Патрульної поліції Рівненщини. Таким чином, ми посилимо контроль і безпеку на дорогах області", - наголосив Коваль.

 

 

 

 

 

Теги: #рівненська_область #нацполіція #посилення

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