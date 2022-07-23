Події

07:38 23.07.2022

Українські військові відбили черговий штурм окупантів біля Вуглегірської ТЕС

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Українські військові відбили черговий штурм окупантів біля Вуглегірської ТЕС

Українські військові відбили штурм російських окупантів у районі Вуглегірської ТЕС, Верхньокам'янського та Сіверська, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

У ранковому зведенні в суботу вранці повідомляється, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація істотних змін не зазнала. На останньому ворог обстріляв село Миколаївка на Чернігівщині.

На Слобожанському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у бік Державного кордону України на півночі та північному сході Харківської області.

На Харківському напрямку ворог активних дій не вів, здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Золочів, Питомник, Борщова, Лісне, Руські та Черкаські Тишки та Мосьпанове.

Також активних дій з боку противника не відзначається на Слов’янському напрямку. Ворог обстріляв райони Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібровного, Мазанівки, Протопопівки, Чепіля, Великої Комишувахи, Норцівки, Богородичного, Вірнопілля та Карнаухівки.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Верхньокамʼянського, Стародубівки, Пискунівки, Сіверська, Білогорівки, Григорівки, Спірного та Виїмки. Штурмові дії у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська українські захисники успішно відбили.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із артилерії райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського. Біля останнього також завдали авіаційних ударів.

Ворог знову вів штурмові дії в напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС і знову  зазнав втрат та відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Вугледар, Опитне, Водяне, Пречистівка, Мала Токмачка, Новояковлівка, Успенівка, Оріхів, Павлівка, Новопіль, Щербаки, Новоандріївка та Малі Щербаки. Також ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Кам’янки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує ведення оборони зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на стримуванні контрнаступальних дій Сил оборони України. Здійснював обстріли із ствольної і реактивної артилерії та танків по лінії зіткнення.

Поза пунктами базування перебувають два ворожих носія крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Українська штурмова і армійська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи успішно продовжують завдавати ударів по ворожих опорних пунктах, складах і скупченнях сил окупантів на визначених напрямках.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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