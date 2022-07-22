Події

19:10 22.07.2022

Українські військові за допомогою дрона-камікадзе знищили наметове містечко російських окупантів поблизу ЗАЕС, троє загарбників загинуло, 12 поранено

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Українські військові за допомогою дрона-камікадзе знищили наметове містечко російських окупантів поблизу ЗАЕС, троє загарбників загинуло, 12 поранено

Українські військові влучним ударом дрона-камікадзе знищили наметове містечко російських окупантів поблизу Запорізької АЕС, в результаті атаки 3 загарбники загинули, 12 поранені, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Використовуючи дрон-камікадзе було завдано удару по наметовому містечку та техніці ворога, зокрема по авто із зенітними установками та БМ-21 "Град". За наявними даними в результаті атаки було знищено 3 рашисти, 12 травмовано", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що наметове містечко було знищене пожежею, яку "довго не могли загасити".

 

 

 

Теги: #війна #бпла #запорізька_область

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