Українські військові за допомогою дрона-камікадзе знищили наметове містечко російських окупантів поблизу ЗАЕС, троє загарбників загинуло, 12 поранено

Українські військові влучним ударом дрона-камікадзе знищили наметове містечко російських окупантів поблизу Запорізької АЕС, в результаті атаки 3 загарбники загинули, 12 поранені, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Використовуючи дрон-камікадзе було завдано удару по наметовому містечку та техніці ворога, зокрема по авто із зенітними установками та БМ-21 "Град". За наявними даними в результаті атаки було знищено 3 рашисти, 12 травмовано", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що наметове містечко було знищене пожежею, яку "довго не могли загасити".