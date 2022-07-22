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08:06 22.07.2022

Ворог зосереджує зусилля на Донецькому та Бахмутському напрямках, систематично обстрілює позиції ЗС України вздовж лінії зіткнення

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Ворог зосереджує зусилля на Донецькому та Бахмутському напрямках, систематично обстрілює позиції ЗС України вздовж лінії зіткнення

Російські війська зосереджують зусилля на Донецькому та Бахмутському напрямках, систематично обстрілюючи позиції Збройних сил України вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генеральний штаб України.

"На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках. Здійснює систематичні обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення для запобігання перекидання резервів на інші напрямки. Намагається поповнити запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на Краматорському напрямку противник здійснював вогневий вплив із танків ствольної та реактивної артилерії поблизу Донецького, Серебрянки, Верхньокам’янського, Спірного та Івано-Дар’ївки. Біля останнього завдав авіаційного удару. Веде штурмові дії в напрямку Верхньокам’янка -Верхньокам’янське, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наших військ з наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Берестове, Бахмут, Костянтинівка, Білогорівка, Покровське, Кодема, Весела Долина, Нью-Йорк, Яковлівка, Васюківка, Кліщіївка та території Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаудару неподалік Стряпівки.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Терміни перевірки бойової готовності збройних сил республіки  білорусь продовжено до 31 липня поточного року.

На Сіверському напрямку, з метою демонстрації присутності, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Кам’янська Слобода і Миколаївка Чернігівської області та Волфине і Павлівка Сумської області. Вів повітряну розвідку БпЛА тактичного рівня.

На Харківському напрямку ворог обстріляв із артилерії райони населених пунктів Мосьпанове, Руські Тишки, Дементіївка, Золочів, Стара Гнилиця, Рідне, Ртищівка, Пушкарне, Велика Бабка, Петрівка, Слатине та Леб’яже.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли неподалік Дібровного, Чепіля, Адамівки, Карнаухівки, Микільського, Курульки, Хрестища і Мазанівки.

У Генштабі зазначили, що російські війська зазнали втрат під час ведення штурмових дій на напрямках Доломітне-Новолуганське та Стряпівка-Соледар. Дезорганізовані підрозділи окупантів наші воїни відігнали назад. Противник продовжує спроби штурму у напрямку Вуглегірської ТЕС та поблизу Покровського, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Новомихайлівка, Пречистівка, Залізничне, Павлівка, Времівка, Новоандріївка, Шевченко, Тернувате, Володимирівка, Новояковлівка, Малі Щербаки, Кам’янське та Полтавка. Авіаудар зафіксовано біля Пречистівки.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони, увів резервні підрозділи.

Відзначено артилерійські обстріли в районах населених пунктів Іванівка, Токареве, Трудолюбівка, Партизанське, Кобзарці, Посад-Покровське, Андріївка, Степова Долина, Таврійське, Оленівка, Шевченкове, Прибузьке, Лимани, Киселівка, Новомиколаївка, Велике Артакове, Миколаїв та Тетянівка. Усі спроби ворожих штурмових дій у напрямках Мала Семейдинуха – Андріївка та Давидів Брід – Білогірка  наші воїни одразу придушили.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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