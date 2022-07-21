Події

19:16 21.07.2022

Російські окупанти продовжують обстріли та розвідку з повітря в Сумській області

3 хв читати
Російські окупанти продовжують обстріли та розвідку з повітря в Сумській області

Російські війська продовжують обстрілювати позиції української армії на Сумщині, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Сіверському напрямку ворог продовжує обстріли позицій наших військ у Сумській області та ведення повітряної розвідки БпЛА", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. Протягом липня поточного року, на території республіки білорусь, триває кампанія з агітації громадян цієї країни до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями. В зазначених заходах активну участь беруть військові комісаріати збройних сил республіки білорусь.

На Харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова та Ртищівки. Здійснив артилерійські обстріли в районах Харкова, Питомника, Руської Лозової, Рубіжного, Черкаських Тишків, Прудянки, Чугуєва, Удів, Коробочкиного, Залимана та Малинівки.

Штурмовими діями безуспішно намагався просунутися у напрямку Великі Проходи - Питомник. Також ворог провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом біля Слатиного, Рубіжного, Замулівки та Дементіївки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Гусарівка, Велика Комишуваха, Норцівка, Вірнопілля. Провів повітряну розвідку неподалік Дмитрівки та Вірнопілля.

На Краматорському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Серебрянки та Спірного. Артилерійські обстріли зафіксовано поблизу Сіверська, Григорівки та Івано-Дар’ївки. Ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня діяв біля Роздолівки та Григорівки.

Українські воїни відбили штурмові дії окупантів у напрямку Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка. Ворог зазнав втрат та відійшов.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вершина, Білогорівка, Костянтинівка та Берестове. Артилерійські обстріли фіксувалися неподалік Берестового, Веселого, Виїмки, Вершини, Новолуганського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Роздолівки та Курдюмівки.

"Недолугі штурми окупантів на напрямках Клинове – Вершина, Миронівка – Вуглегірська ТЕС знову провалилися", - зазначається у повідомленні.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших військ ворог завдав авіаударів біля Красногорівки, Кам’янки, Солодкого та Новоандріївки. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Піски, Золота Нива, Микільське, Залізничне, Степногірськ, Новоселівка Друга, Вугледар, Гуляйпільське, Новопіль, Білогір’я. Для корегування вогню артилерії задіяв безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня поблизу Щербаків, Малої Токмачки та Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Ольгине, Потьомкине, Князівка, Широке, Тернівка, Луч, Котляреве, Первомайське, Нова Зоря, Добре та Біла Криниця. Окупанти безуспішно намагалися провести контратаку в напрямку Сухий Ставок – Андріївка.

В Чорноморській та Азовській морських зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Поза пунктами базування перебувають два носія крилатих ракет.

Зазначається, що у примусово мобілізованих, звільнених для поповнення втрат із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей вилучають особисті документи.

"Це свідчить про повну безправність цього контингенту та,  нібито, має зупинити дезертирство. Також це не дозволить ідентифікувати згаданих осіб у разі загибелі,  що відкриває шлях для різних фінансових махінацій на користь командного складу збройних сил російської федерації", - наголосили у Генштабі ЗСУ.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:53 21.07.2022
РФ втратила за минулу добу в Україні близько 100 військових, 4 танки та 7 безпілотників - Генштаб ЗСУ

РФ втратила за минулу добу в Україні близько 100 військових, 4 танки та 7 безпілотників - Генштаб ЗСУ

08:16 21.07.2022
Минулої доби агресор завдав два ракетні удари, здійснив чотири артилерійські атаки, п’ять разів обстріляв із мінометів Луганську область

Минулої доби агресор завдав два ракетні удари, здійснив чотири артилерійські атаки, п’ять разів обстріляв із мінометів Луганську область

07:16 21.07.2022
ЗС України відбили ворожий штурм під час спроби захоплення території Вуглегірської ТЕС

ЗС України відбили ворожий штурм під час спроби захоплення території Вуглегірської ТЕС

19:07 20.07.2022
Українські захисники завдають ворогові втрат на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії

Українські захисники завдають ворогові втрат на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії

08:45 20.07.2022
Окупанти завдали сім ракетних ударів і три мінометних обстріли на кордоні Луганської та Донецької областей, відбито чотири атаки

Окупанти завдали сім ракетних ударів і три мінометних обстріли на кордоні Луганської та Донецької областей, відбито чотири атаки

07:31 20.07.2022
Двоє людей загинуло, ще девять поранено в результаті російського обстрілу житлового кварталу в Нікополі

Двоє людей загинуло, ще девять поранено в результаті російського обстрілу житлового кварталу в Нікополі

07:27 20.07.2022
ЗС України відбили штурм окупантів поблизу Новоселівки Другої та у напрямку Микільського

ЗС України відбили штурм окупантів поблизу Новоселівки Другої та у напрямку Микільського

19:05 19.07.2022
У Донецькій області окупанти закріплюються на південній околиці Покровського, ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівки завершилася невдало

У Донецькій області окупанти закріплюються на південній околиці Покровського, ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівки завершилася невдало

09:23 19.07.2022
РФ втратила за добу в Україні близько 100 військових, 4 танки та 3 безпілотники - Генштаб ЗСУ

РФ втратила за добу в Україні близько 100 військових, 4 танки та 3 безпілотники - Генштаб ЗСУ

07:42 19.07.2022
Бійці ЗС України відбили спроби штурму окупантів поблизу Семигір'я, Вершини, Покровського, Гусарівки та Вуглегірської ТЕС

Бійці ЗС України відбили спроби штурму окупантів поблизу Семигір'я, Вершини, Покровського, Гусарівки та Вуглегірської ТЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Стамбулі в п'ятницю за участю Ердогана та генсека ООН відбудеться підписання документів щодо "зернового коридору"

Кожна одиниця зброї, яку надають Україні партнери, під пильним контролем

Нардеп оприлюднив копію указу президента про припинення українського громадянства Коломойського, Корбана та Рабіновича

Ніколи не відчував себе таким міцним, як зараз – Зеленський у відповідь на фейк про стан його здоров'я

Хакери атакували українські радіостанції та поширили фейк про проблеми зі здоров'ям Зеленського

ОСТАННЄ

Макрон обговорить із міністрами та держслужбами підготовку до Олімпіади-2024

У Стамбулі в п'ятницю за участю Ердогана та генсека ООН відбудеться підписання документів щодо "зернового коридору"

Глава МЗС Туреччини налаштований оптимістично щодо перспектив угоди про вивезення зерна з України

Віталій Кличко отримав нагороду ім. Артура Еша за мужність

Апеляційний суд залишив у силі довічний вирок убивці двох людей

Байден, який заразився COVID-19, стверджує, що з ним усе гаразд

Зеленський провів першу в історії телефонну розмову з президентом Коста-Ріки

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5110 цивільних, ще 6752 поранені

У центрі Миколаєва ударною хвилею та уламками пошкоджено 13 житлових будинків

У Криворізькому районі через російські обстріли згоріло 4,5 га поля з пшеницею

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА