Події

19:07 20.07.2022

Українські захисники завдають ворогові втрат на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії

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Українські захисники завдають ворогові втрат на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії

Українські військові успішно відбивають штурмові дії російських окупантів і завдають ворогові втрат на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії, повідомляє Генштаб Збройних сил України.

У відомстві зазначають, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у діяльності противника не відзначається. Ворог здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Волфине, Павлівка та Уланове Сумської області.

На Харківському напрямку зафіксовано обстріли зокрема поблизу Старого Салтова, Петрівки, Руських Тишків, Печенігів, Циркунів, Питомника, Дементіївки та Коробочкиного. Противник завдав авіаударів неподалік Мосьпанового та Ртищівки. Безуспішно намагався просунутися в напрямку селища Питомник.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Богородичне, Костянтинівка, Гусарівка, Велика Комишуваха, Покровське та інших. Українські воїни знову успішно відбили штурмові дії ворога в районі Богородичного.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював із артилерії райони Краматорська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Завдав ракетно-авіаційних ударів поблизу Краматорська та Слов’янська.

Штурмові дії в районах Григорівки та Спірного закінчились для ворога втратами та відступом.

На Бахмутському напрямку бойовими діями ворог намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містом Бахмут та територією Вуглегірської ТЕС. Здійснював обстріли в районах населених пунктів Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Весела Долина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк та інших.  Завдав авіаційних ударів по Покровському. Веде штурмові дії у районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Зелене Поле, Новоукраїнка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Преображенка, Залізничне, Кам’янське. Авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Кам’янського та Новоандріївки.

Чергову розвідку боєм в районі Новоселівки Другої окупанти знову провалили, зазнали втрат та відійшли. Така ж участь у ворожих підрозділів, що наступали у напрямку Микільського та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ вглиб тимчасово зайнятої ним території. Веде інтенсивну розвідку БпЛА. Вів систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Велике Артакове, Лозове, Широке, Квітневе, Любомирівка, Березнегувате, Котляреве, Степова Долина, Нова Зоря, Лупареве та низки інших. Завдав ракетно-авіаційних ударів біля Мурахівки та Новогригорівки.

"Українські захисники завдають ворогові втрат на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Успішно продовжує бойову роботу наша артилерія", - підсумували в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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