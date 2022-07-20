Події

13:54 20.07.2022

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ закликало білоруських військовослужбовців не виконувати злочинних наказів та не вступати у війну з Україною

1 хв читати
Управління стратегічних комунікацій ЗСУ закликало білоруських військовослужбовців не виконувати злочинних наказів та не вступати у війну з Україною

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України закликало військовослужбовців Республіки Білорусь не виконувати злочинних наказів та не вступати у війну проти України.

"Не виконуйте злочинні накази свого керівництва, не піднімайте зброю проти України… Україна ніколи не була і не буде ворожою до Білорусі. Один крок, лише один крок може змінити цей баланс і зробити наші народи ворогами. І це – ваш крок. Зробіть правильний вибір", - йдеться у терміновому відеозверненні управління страткомунікацій ЗСУ до військовослужбовців Білорусі.

У зверненні наголошується, що якщо білоруських військовослужбовців якимось чином змусять перетнути білорусько-український кордон зі зброєю в руках, то не треба її застосовувати. "Зупиніться, опустіть стволи вниз і зачекайте представників ЗСУ, у цьому разі ніхто по вас не стрілятиме", - наголошується у зверненні.

Теги: #зсу #білорусь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:27 20.07.2022
"Укртрансгаз" та "Метінвест" вироблятимуть польові пічки, саперні кішки для розмінування та полум'ягасники

"Укртрансгаз" та "Метінвест" вироблятимуть польові пічки, саперні кішки для розмінування та полум'ягасники

21:00 19.07.2022
Поблизу Нової Каховки збито російський винищувач Су-35

Поблизу Нової Каховки збито російський винищувач Су-35

19:05 19.07.2022
У Донецькій області окупанти закріплюються на південній околиці Покровського, ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівки завершилася невдало

У Донецькій області окупанти закріплюються на південній околиці Покровського, ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівки завершилася невдало

12:03 19.07.2022
Україна повернула 45 загиблих захисників - Мінреінтеграції

Україна повернула 45 загиблих захисників - Мінреінтеграції

10:03 19.07.2022
UNITED24 зібрала понад 510 млн грн на дрони для ЗСУ – Федоров

UNITED24 зібрала понад 510 млн грн на дрони для ЗСУ – Федоров

18:50 17.07.2022
На території Броварської громади 18 і 19 липня проходитимуть планові тренування військових

На території Броварської громади 18 і 19 липня проходитимуть планові тренування військових

16:08 15.07.2022
Латвія посилила правила ввезення підакцизних товарів з Білорусі та Росії

Латвія посилила правила ввезення підакцизних товарів з Білорусі та Росії

07:44 15.07.2022
Moody's вважає дефолтом виплату зовнішнього боргу Білорусі в нацвалюті

Moody's вважає дефолтом виплату зовнішнього боргу Білорусі в нацвалюті

19:12 14.07.2022
Влада Білорусі відкриває кордони для контрабанди підсанкційних товарів – українська розвідка

Влада Білорусі відкриває кордони для контрабанди підсанкційних товарів – українська розвідка

17:54 14.07.2022
Спортсмени, тренери та судді з Росії та Білорусі відсторонені від усіх змагань під егідою IWF та EWF

Спортсмени, тренери та судді з Росії та Білорусі відсторонені від усіх змагань під егідою IWF та EWF

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Головному залізничнику окупованої Херсонської області повідомлено про підозру в колабораціонізмі

Унаслідок ранкового обстрілу Харкова загинули щонайменше три мирних жителі, зокрема дитина

Ворог минулої доби втратив 200 військових, 9 танків, 13 бронемашин, літак

Зеленська: Українському народу вручили Премію дисидента з прав людини від Меморіального фонду жертв комунізму у Вашингтоні

Двоє людей загинуло, ще девять поранено в результаті російського обстрілу житлового кварталу в Нікополі

ОСТАННЄ

Унаслідок збройної агресії РФ на Харківщині 48 дітей убито, 151 дитину поранено - прокуратура

Двоє жителів тимчасово окупованого Шевченкового на Харківщині збирали для загарбників інформацію про українських захисників та допомагали вивозити зерно до РФ - прокуратура

Єрмак обговорив зі співголовою Комітету з міжнародних відносин Сенату США Рішем інтенсифікацію постачання зброї в Україну

США нададуть Україні додаткові $169 млн гуманітарної допомоги

В Естонії дозволили анулювати громадянство, набуте в порядку натуралізації, зокрема за участь у війні проти України на боці РФ

Росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини, зруйновано 56 цивільних об'єктів

Головному залізничнику окупованої Херсонської області повідомлено про підозру в колабораціонізмі

У найближчі дві доби на Лівобережжі України очікуються дощі та грози

За уточненими даними, внаслідок обстрілу Харкова 3 людей загинуло, 2 поранені

Глави МЗС Австрії та Чехії прибули з візитом до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА