Управління стратегічних комунікацій ЗСУ закликало білоруських військовослужбовців не виконувати злочинних наказів та не вступати у війну з Україною

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України закликало військовослужбовців Республіки Білорусь не виконувати злочинних наказів та не вступати у війну проти України.

"Не виконуйте злочинні накази свого керівництва, не піднімайте зброю проти України… Україна ніколи не була і не буде ворожою до Білорусі. Один крок, лише один крок може змінити цей баланс і зробити наші народи ворогами. І це – ваш крок. Зробіть правильний вибір", - йдеться у терміновому відеозверненні управління страткомунікацій ЗСУ до військовослужбовців Білорусі.

У зверненні наголошується, що якщо білоруських військовослужбовців якимось чином змусять перетнути білорусько-український кордон зі зброєю в руках, то не треба її застосовувати. "Зупиніться, опустіть стволи вниз і зачекайте представників ЗСУ, у цьому разі ніхто по вас не стрілятиме", - наголошується у зверненні.