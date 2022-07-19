Бійці ЗС України відбили спроби штурму окупантів поблизу Семигір'я, Вершини, Покровського, Гусарівки та Вуглегірської ТЕС

Бійці Збройних сил України відбили спроби штурму окупантів Семигір'я, Вершини, Покровського, Гусарівки та Вуглегірської ТЕС, проте продовжуються бойові дії у напрямку Григорівки (Запорізька обл.), повідомила пресслужба Генерального штабу.

"Усі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни успішно відбили... Намагається вести наступ в напрямку Григорівки, бойові дії тривають", - сказано в ранковому зведенні Генштабу у вівторок.

Також українські захисники відкинули ворога після спроби піти у наступ на Гусарівку (Ізюмський район) після завданого ворожого авіаційного удару.

На Волинському та Поліському напрямках відбувається ротація підрозділів ЗС Білорусі для прикриття ділянки білорусько-українського кордону. У прикордонних районах ведеться повітряна розвідка БПЛА.

Також на Сіверському напрямку підрозділи збройних сил російської федерації продовжують здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Ворог обстріляв із мінометів та артилерії райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та населених пунктів Заруцьке, Журавка, Білопілля, Іскрисківщина Сумської області. Підрозділи противника продовжують ведення повітряної розвідки.

На Харківському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів. Противник здійснював обстріли із артилерії різних калібрів зокрема неподалік Руських та Черкаських Тишків, Питомника, Борщової, Руської Лозової, Чугуєва.

Ворожа розвідка боєм у районі н.п. Уди повністю провалилася і окупанти із втратами відійшли.

На Слов’янському напрямку противник намагається створити умови для відновлення наступу в напрямку Слов’янська. Здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Великої Комишувахи, Долини, Чепіля, Дібровного, Новомиколаївки та інших.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам’янське, Спірне, Стародубівка, Сіверськ, Дронівка та Івано-Дар’ївка. Завдав авіаудару поблизу Верхньокам’янського.

Також ворог безуспішно вів штурмові дії поблизу Спірного, але відійшов.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вуглегірська ТЕС, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Авіаційні удари зафіксовано поблизу Вуглегірської ТЕС, Майорська, Торецька, Берестового, Соледара, Вершини, Шумів та Покровського.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Завдав авіаудару поблизу Кам’янки.

На Південнобузькому напрямку противник здалеку веде обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, здійснює повітряну розвідку БпЛА. Продовжує облаштовувати додаткові рубежі оборони.