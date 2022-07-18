Оккупанты обстреляли 6 громад Сумщины из минометов и артиллерии, разрушено 16 домов, ранены 2 человека – Живицкий

Российские оккупанты в понедельник обстреляли 6 громад Сумщины из минометов и артиллерии, разрушено 16 домов, ранены 2 человека, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

"С половины одиннадцатого утра россияне начали обстреливать наши территории. Враги били по Глуховской, Шалыгинской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Эсманьской громаде. Ранены два человека", - написал Живицкий в фейсбуке.

По словам главы ОВА, за день враг выпустил более 150 мин и снарядов. Также били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Кроме того, россияне открывали огонь из пулеметов и гранатометов.

"В результате одного из обстрелов есть повреждения и раненные. В половине второго россияне ударили из "Градов" по Белополью", - отметил он.

По словам Живицкого, в результате попадания 40 вражеских снарядов повреждено 16 частных домов мирных жителей, хозяйственные постройки и транспорт. "Ранены два человека", - написал он.