Венедіктова не коментує рішення Зеленського про її усунення

Усунена з посади генерального прокурора України Ірина Венедіктова заявляє, що не має наміру коментувати питання свого усунення та наголошує, що процедуру звільнення генпрокурора з посади жорстко регламентовано.

"Відповідально заявляю, що станом сьогодні я не обговорювала це питання із жодною людиною. І зараз я теж утримуюся від коментарів, з однієї простої причини – не час", - написала Венедіктова у фейсбуці в понеділок.

Вона зазначила, що не може уявити, щоб подібні питання вирішувалися кулуарно. "Іншими словами, щойно завершиться стадія врегулювання ситуації, яка склалася в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар", - написала Венедіктова.

За її словами, вона не має наміру сперечатися з думкою чи рішенням президента України Володимира Зеленського з цього питання. "Президент у своєму праві приймати рішення, зокрема обговорюване зараз. Процедура звільнення Генпрокурора всім добре відома, іншої немає, інша не передбачена законом", - зазначила Венедіктова.

"Якщо відповідна постанова буде зареєстрована у стінах Парламенту, я ні на секунду не задумаюся і прибуду на звіт до народних обранців", - додала вона.

Венедіктова наголосила, що впевнена у добрих результатах роботи на посаді і їй є чим пишатися.

Як повідомлялося, 17 липня президент України Володимир Зеленський усунув Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив Олексія Симоненка виконуючим обов'язки генпрокурора.