Події

19:25 18.07.2022

Венедіктова не коментує рішення Зеленського про її усунення

1 хв читати
Венедіктова не коментує рішення Зеленського про її усунення

Усунена з посади генерального прокурора України Ірина Венедіктова заявляє, що не має наміру коментувати питання свого усунення та наголошує, що процедуру звільнення генпрокурора з посади жорстко регламентовано.

"Відповідально заявляю, що станом сьогодні я не обговорювала це питання із жодною людиною. І зараз я теж утримуюся від коментарів, з однієї простої причини – не час", - написала Венедіктова у фейсбуці в понеділок.

Вона зазначила, що не може уявити, щоб подібні питання вирішувалися кулуарно. "Іншими словами, щойно завершиться стадія врегулювання ситуації, яка склалася в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар", - написала Венедіктова.

За її словами, вона не має наміру сперечатися з думкою чи рішенням президента України Володимира Зеленського з цього питання. "Президент у своєму праві приймати рішення, зокрема обговорюване зараз. Процедура звільнення Генпрокурора всім добре відома, іншої немає, інша не передбачена законом", - зазначила Венедіктова.

"Якщо відповідна постанова буде зареєстрована у стінах Парламенту, я ні на секунду не задумаюся і прибуду на звіт до народних обранців", - додала вона.

Венедіктова наголосила, що впевнена у добрих результатах роботи на посаді і їй є чим пишатися.

Як повідомлялося, 17 липня президент України Володимир Зеленський усунув Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив Олексія Симоненка виконуючим обов'язки генпрокурора.

 

 

 

Теги: #генпрокурор #усунення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:06 17.07.2022
Зеленський призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків Генпрокурора

Зеленський призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків Генпрокурора

21:00 14.07.2022
Твіттер пояснив глобальний збій проблемами із внутрішніми системами

Твіттер пояснив глобальний збій проблемами із внутрішніми системами

06:27 22.06.2022
Україна потребує підтримки США для розслідування воєнних злочинів РФ – Венедіктова

Україна потребує підтримки США для розслідування воєнних злочинів РФ – Венедіктова

17:54 21.06.2022
Генпрокурор США прибув до України для обговорення з Венедіктовою воєнних злочинів

Генпрокурор США прибув до України для обговорення з Венедіктовою воєнних злочинів

17:17 17.06.2022
Український генпрокурор та міжнародні експерти оглянули місця воєнних злочинів у Броварському районі

Український генпрокурор та міжнародні експерти оглянули місця воєнних злочинів у Броварському районі

14:08 03.06.2022
Венедіктова: У спрямованій до суду справі щодо держзради Медведчука - "залізобетонні докази", інші справи ще розслідуються

Венедіктова: У спрямованій до суду справі щодо держзради Медведчука - "залізобетонні докази", інші справи ще розслідуються

19:35 01.06.2022
Венедіктова: Працюємо над правовими механізмами компенсації жертвам воєнних злочинів РФ

Венедіктова: Працюємо над правовими механізмами компенсації жертвам воєнних злочинів РФ

07:09 10.05.2022
Генпрокурор Великої Британії відвідала Україну

Генпрокурор Великої Британії відвідала Україну

12:02 25.04.2022
Генпрокурор: Важливо, щоб не йшли на обмін ті російські військовополонені, яких можна довести до суду

Генпрокурор: Важливо, щоб не йшли на обмін ті російські військовополонені, яких можна довести до суду

12:00 25.04.2022
Венедіктова: як громадянин вважаю, що Росія здійснює геноцид українців, а як прокурор маю це довести

Венедіктова: як громадянин вважаю, що Росія здійснює геноцид українців, а як прокурор маю це довести

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До Ради надійшло подання прем'єра про призначення Жолнович міністром соцполітики

Президент вніс до Ради подання про звільнення Баканова з посади голови СБУ

Українська армія успішно відбила спробу штурму російських окупантів на кількох напрямках

Кількість загиблих від ракетного удару в Дніпрі зросла до 4, рятувальні роботи завершено – голова обладміністрації

Рада Асоціації Україна-ЄС відбудеться 5 вересня – Боррель

ОСТАННЄ

Усуваючи генпрокурора з посади необхідно не лише дотримуватися конституційних процесів, а й зберегти співпрацю з міжнародними партнерами

БЕБ ініціювало арешт майна російського мільйонера на 400 млн грн

Рада на найближчому засіданні розгляне призначення Жолнович міністром соцполітики

Із тимчасово окупованих територій Харківщини евакуйовано ще 943 людини, понад чверть з яких діти

Греція готова прийняти групу дітей з онкологічними захворюваннями із Одеської області та безкоштовно провести для них курс лікування

До Ради надійшло подання прем'єра про призначення Жолнович міністром соцполітики

Голова Миколаївської ОВА Кім обіцяє платити громадянам по $100 за надання інформації про ворожих корегувальників вогню в регіоні

Президент вніс до Ради подання про звільнення Баканова з посади голови СБУ

Українська армія успішно відбила спробу штурму російських окупантів на кількох напрямках

Драгі сподівається на суттєве нарощування імпорту алжирського газу до Італії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА