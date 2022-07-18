Події

12:52 18.07.2022

Російські окупанти обстріляли елеватор на Дніпропетровщині, знищено склади з 5 тис. тонн зерна

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Російські окупанти обстріляли елеватор на Дніпропетровщині, знищено склади з 5 тис. тонн зерна

Російські окупанти вдень у понеділок обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ракета влучила в елеватор. Там зруйновано склади з понад п'ятьма тисячами тонн зерна. Ще один удар припав по шкільному двору. Пошкоджено фасад та покрівлю місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон. І є влучання у приватний будинок місцевих жителів", - написав Резніченко у телеграм-каналі.

За попередніми даними, постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Теги: #дніпропетровщина #обстріл

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