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19:05 17.07.2022

Ворог зосереджує основні зусилля на спробах захопити Сіверськ та просунутися у напрямку Бахмута, ЗС України відбили штурм біля Григорівки

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Ворог зосереджує основні зусилля на спробах захопити Сіверськ та просунутися у напрямку Бахмута, ЗС України відбили штурм біля Григорівки

Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах встановлення контролю над містом Сіверськ та просуванні у напрямку міста Бахмут Донецької області, на Південнобузькому напрямку ворог обстрілами намагається порушити логістичне забезпечення українських військ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах встановлення контролю над містом Сіверськ та просування у напрямку міста Бахмут. На Слов’янському напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Виїмка, Івано-Дар’ївка, та інших", - сказано у повідомленні у фейсбуці.

Ворожі штурмові дії поблизу Григорівки українські воїни відбили, окупанти із втратами відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Берестового, Веселого, Красної Гори, Вершини, Новолуганського, Травневого. Завдав ракетно-авіаційних ударів в районах Костянтинівки, Новолуганського та Покровського.

Окупанти намагалися штурмувати та наступати поблизу Берестового, Білогорівки, Яковлівки та Новолуганського. Недолугі дії ворога знову завершились провалом та втратами особового складу.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Іванівка, Мазанівка, Богородичне, Велика Комишуваха, Курулька, Костянтинівка, Вірнопілля, Гусарівка та інших.

"З метою порушення системи управління Сил оборони та недопущення ведення повітряної розвідки противник  активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зокрема зафіксовано біля Невельського, Красногорівки, Новомихайлівки, Володимирівки, Павлівки, Пречистівки, Золотої Ниви, Степногірська та Степового. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Покровська та Новоселівки Другої.

Також окупанти намагалися покращити тактичне становище у районах н.п. Михайлівка, Павлівка та Новомихайлівка, отримали відсіч і відійшли.

На Південнобузькому напрямку ворог систематичними обстрілами намагається порушити логістичне забезпечення наших військ. Обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Біла Криниця, Березнегувате, Тернівка, Веселий Кут, Благодатне, Квітневе, Лоцкине, Новогригорівка, Мирне, Прибузьке, Лупареве, Баштанка та інших. Завдав ракетних ударів по Миколаєву.

"Триває повітряна розвідка безпілотними літальними апаратами. Висока загроза подальших ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону", - наголосили у ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без істотних змін.  Ворог задіяв артилерію для обстрілів прикордонних населених пунктів Студенок, Волфине, Білопілля, Нові Вирки та Іскрисківщина. Триває повітряна розвідка прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі. Обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Петрівка, Протопопівка, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Старий Салтів, Чугуїв, Мосьпанове, Уди, Веселе та інших. Окупанти завдали авіаударів неподалік Прудянки та Верхнього Салтова.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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