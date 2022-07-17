У ЗАПОРІЗЬКОМУ РАЙОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ЗАПОРІЗЬКОМУ РАЙОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ЗАПОРІЗЬКОМУ РАЙОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Ворог обстріляв із РСЗВ деякі населені пункти на лінії зіткнення, виникла пожежа на полях – Запорізька ОВА
На півночі Греції зазнав аварії український транспортний літак АН-12, екіпаж налічував вісім громадян України - МЗС
Україна залишається непохитною у своєму зобов'язанні домагатися правди, справедливості та відповідальності за збитий рейс MH17 - заява МЗС у зв'язку з восьмими роковинами трагедії
На Херсонщині російські військові змінюють пункти дислокації, прикриваючись мирним населенням - ОК "Південь"
Сталь "Метінвесту" в десятках тисяч захисних споруд, танкових їжаках, ста тисячах бронежилетів - привітання Ахметова з Днем металурга та гірника
Зеленський у день восьмих роковин знищення літака МН17: РФ продовжує сіяти горе і смерть на українській землі
У Дергачівській громаді на Харківщині одна загибла та один поранений від ворожих обстрілів, тим, хто виїхав, краще почекати з поверненням - мер
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