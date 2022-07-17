Події

15:02 17.07.2022

У ЗАПОРІЗЬКОМУ РАЙОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ЗАПОРІЗЬКОМУ РАЙОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Теги: #вибухи #запорізька

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