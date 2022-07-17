Сталь "Метінвесту" в десятках тисяч захисних споруд, танкових їжаках, ста тисячах бронежилетів - привітання Ахметова з Днем металурга та гірника

Сталь найбільшої в Україні гірничо-металургійної групи "Метінвест" знаходиться в десятках тисяч захисних споруд, танкових їжаках, ста тисячах бронежилетів, констатує бізнесмен Рінат Ахметов у День працівників металургійної і гірничодобувної промисловості в неділю.

"Сьогодні всі українці згуртувалися в єдиному зусиллі: кожен з нас працює, наближаючи перемогу. Зараз ви - гірники, металурги і коксохіміки "Метінвесту" - допомагаєте Україні вистояти в боротьбі за свободу і майбутнє країни", - йдеться у привітанні.

При цьому наголошується, що "сталевий фронт – це ваш внесок у нашу спільну перемогу і майбутнє України".

"Сталь "Метінвесту" в ста тисячах бронежилетів захищає життя наших солдатів, які стоять на варті незалежності України. Сталь Метінвесту лягла в основу десятків тисяч захисних споруд, танкових їжаків, фортифікацій, котрі допомагають зупиняти агресора. Ми разом пройдемо цей шлях до перемоги, а після неї разом відбудуємо все, що було зруйновано ", - сказав бізнесмен.

Він додав, що "ми неодмінно відродимо наш український, звільнений Маріуполь, наші "Азовсталь" і ММК імені Ілліча - вони продовжать роботу в незалежній, вільній, щасливій і мирній Україні".

"Сталь, яку ви виробляєте, незважаючи на труднощі і обставини, ляже в основу нових доріг і мостів, нових будинків, шкіл і лікарень. Я безмежно вдячний вам за вашу витримку і справжній героїзм, який ви проявляєте щодня", - резюмував Ахметов.

День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості України традиційно відзначається третьої неділі липня.