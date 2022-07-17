Окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву, на двох промислових підприємствах почалася пожежа

Російські окупанти в неділю вранці завдали масованого ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого на двох промислових підприємствах почалася пожежа, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вранці, 17 липня, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучення та пожежі на двох промислових підприємствах. Детальна інформація уточнюється", - написав Кім у телеграмі.

Він зазначив, що у суботу, 16 липня, орієнтовно об 11:00 зафіксовано обстріл сіл Шевченкового, Зоря, Новоруське Шевченківської громади.

"У с. Шевченкове внаслідок обстрілів троє людей загинули і троє отримали поранення. Також у населених пунктах влучення в житлові будинки, в результаті чого виникли пожежі та руйнування", - зазначив Кім.

За його словами, у суботу о 12.00 окупанти також обстріляли с. Лимани Галицинівської громади. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

У Баштанському районі у суботу з 09:30 до 14:30 були обстріли у Широківській громаді. Одна жінка загинула та зруйновано житловий будинок. Також були влучення по сільськогосподарських будівлях, корівниках та за межами населених пунктів.

16 липня, орієнтовно о 18:30 та 19:00, були обстріли в Інгульській громаді. Внаслідок влучень горіли поля. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація про пошкодження уточнюється.

Також орієнтовно о 19:00, 16 липня були обстріли с. Володимирівка Володимирівської громади. Влучення були за межами населеного пункту. За попередньою інформацією, постраждалих і пошкоджень немає

У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл на лінії розмежування. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.