Події

19:25 16.07.2022

Російські війська здійснюють перегрупування підрозділів для подальшого просування у напрямку Слов'янська

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Російські війська здійснюють перегрупування підрозділів для подальшого просування у напрямку Слов'янська

Російські окупанти на Слобожанському напрямку здійснюють перегрупування підрозділів з метою подальшого просування у напрямках населених пунктів Барвінкове та Слов'янськ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Агресор здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків і мінометів в районах населених пунктів Харків, Протопопівка, Прудянка, Дементіївка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Рубіжне, Коробочкине, Долина, Іванівка, Барвінкове, Богородичне, Велика Комишуваха, Новомиколаївка та Костянтинівка. Завдав авіаударів поблизу Мосьпанового і Богородичного", - зазначається у повідомленні у соцмережі фейсбук.

На Словʼянському та Бахмутському напрямках противник зосереджує основні зусилля на встановленні контролю над містами Сіверськ та Бахмут. Продовжує задіювати всі наявні засоби вогневого ураження по лінії зіткнення.

Зафіксовано обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Олександрівка, Никифорівка, Донецьке, Спірне, Травневе, Покровське, Соледар, Нью-Йорк, Кодема та інших. Окупанти завдали авіаударів неподалік Нью-Йорка, Берестового і Соледара.

Наступальними та штурмовими діями російські війська намагалися покращити тактичне становище в районах населених пунктів Івано-Даріївка, Григорівка, Новолуганське, Семигір'я та встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Успіху не досягли – українські воїни змусили противника відійти.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новомихайлівка, Володимирівка, Кам’янське, Вугледар, Невельське, Времівка, Білогір’я, Гуляйполе, Залізничне, Ольгівське, Малі Щербаки, Тоненьке, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та інших. Авіаудар зафіксовано поблизу Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли із застосуванням ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по лінії зіткнення. Завдавав авіаційних ударів в районі Потьомкиного. Зберігається загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони противник обстріляв позиції наших військ неподалік Заруцького, Старикового та Будівельного Сумської області.

"Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та стійко тримають оборону", - наголосили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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