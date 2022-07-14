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16:54 14.07.2022

В українській розвідці спростували повідомлення про нібито підготовку ЗСУ до завдання ударів по об'єктах на території Білорусі

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В українській розвідці спростували повідомлення про нібито підготовку ЗСУ до завдання ударів по об'єктах на території Білорусі

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляють, що повідомлення про нібито підготовку українських військових до завдання ударів по об'єктах на території Білорусі є частиною інформаційно-психологічних операцій РФ, які проводяться з метою втягування Республіки Білорусь у загарбницьку війну.

"Протягом останнього часу в російських і білоруських засобах масової інформації поширюються повідомлення щодо нібито підготовку Збройних сил України до завдання ударів по об’єктах на території Республіки Білорусь. Серед таких об’єктів, як одна з пріоритетних цілей, згадується станція зі складу системи попередження про ракетний напад "Волга 1", - зазначено в заяві на сайті розвідки.

Так, у ГУР Міноборони України заявляють, що такі повідомлення є "складовою системи інформаційно-психологічних операцій, які проводить Російська Федерація з метою втягування Республіки Білорусь у загарбницьку війну на території України та приховування воєнних злочинів, що скоїли та продовжують скоювати російські окупанти на території України".

У розвідці наголосили, що такі публікації не відповідають дійсності, а Збройні сили України продовжують захищати державу від окупантів, дотримуючись норм міжнародного права.

Теги: #зсу #білорусь

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