Українські військові знищили ще один ворожий склад із боєприпасами на Херсонщині – ОК "Південь"

Українські військові знищили ще один ворожий склад із боєприпасами на Херсонщині, а також відбили атаку ворожої диверсійно-розвідувальної групи в Бериславському районі області, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Відразу за точним ураженням складів боєприпасів у Новій Каховці артилерійський підрозділ прицільно влучив у ще один склад боєприпасів у Чарівному", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що вночі в Бериславському районі Херсонщини ворожу диверсійно-розвідувальну групу до 10 осіб було зупинено вогнем українських військових.

"Противник був змушений ретируватися", - наголосили в ОК.

Там додали, що в Південній операційній зоні ситуація "динамічна, складна, але контрольована силами оборони".

"Противник продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі оборони. З метою сковування дій наших військ веде обстріли зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та періодично завдає авіаційних ударів", - наголосили військові.