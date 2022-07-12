Події

18:48 12.07.2022

Українські військові знищили ще один ворожий склад із боєприпасами на Херсонщині – ОК "Південь"

1 хв читати
Українські військові знищили ще один ворожий склад із боєприпасами на Херсонщині – ОК "Південь"

Українські військові знищили ще один ворожий склад із боєприпасами на Херсонщині, а також відбили атаку ворожої диверсійно-розвідувальної групи в Бериславському районі області, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Відразу за точним ураженням складів боєприпасів у Новій Каховці артилерійський підрозділ прицільно влучив у ще один склад боєприпасів у Чарівному", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що вночі в Бериславському районі Херсонщини ворожу диверсійно-розвідувальну групу до 10 осіб було зупинено вогнем українських військових.

"Противник був змушений ретируватися", - наголосили в ОК.

Там додали, що в Південній операційній зоні ситуація "динамічна, складна, але контрольована силами оборони".

"Противник продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі оборони. З метою сковування дій наших військ веде обстріли зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та періодично завдає авіаційних ударів", - наголосили військові.

Теги: #ок_південь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:13 11.07.2022
Просування українських військ на півдні повільне, але впевнене - ОК "Південь"

Просування українських військ на півдні повільне, але впевнене - ОК "Південь"

14:11 11.07.2022
На Одещині ворожі ракети влучили у приватний будинок, об'єкт портової інфраструктури та с/г угіддя, постраждалих немає – ОК "Південь"

На Одещині ворожі ракети влучили у приватний будинок, об'єкт портової інфраструктури та с/г угіддя, постраждалих немає – ОК "Південь"

13:50 08.07.2022
По Одещині ворог випустив крилату ракету, яка розірвалася над морем, прямуючи до узбережжя - ОК "Південь"

По Одещині ворог випустив крилату ракету, яка розірвалася над морем, прямуючи до узбережжя - ОК "Південь"

14:38 07.07.2022
Над Зміїним підняли український прапор, підтверджено знищення на острові близько 30 одиниць техніки РФ - ОК "Південь"

Над Зміїним підняли український прапор, підтверджено знищення на острові близько 30 одиниць техніки РФ - ОК "Південь"

14:17 04.07.2022
Інформація ЗМІ про те, що ЗСУ перебувають за кілометр від околиць Херсона, не відповідає дійсності та шкодить військовій операції - ОК "Південь"

Інформація ЗМІ про те, що ЗСУ перебувають за кілометр від околиць Херсона, не відповідає дійсності та шкодить військовій операції - ОК "Південь"

13:47 22.06.2022
Росія у Чорному морі спрямувала у бік України 44 крилаті ракети типу "Калібр" - ОК "Південь"

Росія у Чорному морі спрямувала у бік України 44 крилаті ракети типу "Калібр" - ОК "Південь"

11:32 22.06.2022
Штормова погода в Чорному морі не сприяє висадці десанту російських окупантів в Україні – ОК "Південь"

Штормова погода в Чорному морі не сприяє висадці десанту російських окупантів в Україні – ОК "Південь"

15:42 21.06.2022
Українські війська завдали удару по острову Зміїний і продовжують відтісняти ворога на Херсонщині - ОК "Південь"

Українські війська завдали удару по острову Зміїний і продовжують відтісняти ворога на Херсонщині - ОК "Південь"

08:03 11.06.2022
ЗСУ знищено 39 окупантів та 11 одиниць техніки, зокрема РЕБ "Борисоглєбськ-2"

ЗСУ знищено 39 окупантів та 11 одиниць техніки, зокрема РЕБ "Борисоглєбськ-2"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рятувальники виявили ще два тіла під час розбирання завалів зруйнованого п'ятиповерхового будинку у м. Часів Яр, загальна кількість загиблих зросла до 43

Ціни на оренду в Києві знизилися удвічі

Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 41 – ДСНС

13 липня у Стамбулі заплановано чотиристоронню зустріч за участю експертів України, ООН, Туреччини та РФ щодо розблокування українського зерна - МЗС

Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 38

ОСТАННЄ

Українські й турецькі перемовники проведуть у Стамбулі зустріч щодо навігації в Чорному морі. Після – розширені переговори - Єрмак

Рятувальники виявили ще два тіла під час розбирання завалів зруйнованого п'ятиповерхового будинку у м. Часів Яр, загальна кількість загиблих зросла до 43

Ціни на оренду в Києві знизилися удвічі

У ГУР Міноборони частково підтверджують інформацію про відправлення засуджених із РФ на війну в Україні

Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 41 – ДСНС

У Харкові після ворожих обстрілів виникла пожежа на підприємстві, працівники з рятувальниками врятували значну частину продукції

Зеленський провів зустріч із главою оборонного відомства Польщі Блащаком

Україна шукає варіанти для розблокування портів – Стефанчук

Україна налаштована на швидку імплементацію необхідних реформ на шляху до членства в ЄС – Стефанчук

13 липня у Стамбулі заплановано чотиристоронню зустріч за участю експертів України, ООН, Туреччини та РФ щодо розблокування українського зерна - МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА