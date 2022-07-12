Ціни на оренду в Києві знизилися удвічі

Ціни на оренду житла у столиці знизилися від 38% до 56% з 24 лютого станом на початок липня, повідомили у пресслужбі застосунку для оренди квартир у Києві bird.

Згідно з аналітикою bird, станом на 12 липня медіанна ціна оренди на однокімнатні квартири у столиці становить 8 тис. грн, що на 38% менше від цін лютого. Медіанні ціни на оренду двокімнатних знизилися з 21,6 тис. грн у лютому до 12,6 тис. грн, або на 42%, трикімнатні – з 46,1 тис. грн до 20,5 тис. грн у червні, на 56%.

Однак загалом відзначається стабілізація цін, вони практично не змінилися від початку літа. При цьому кількість переглядів оголошень у липні вища, ніж у червні.

"Наразі вона становить близько 90% довоєнної кількості. Очікується, що за стабільної ситуації в столиці у серпні-вересні цей показник повернеться до рівня початку лютого", - повідомили у пресслужбі.