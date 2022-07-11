Події

10:11 11.07.2022

Українська авіація знищила командно-спостережний пункт, склад боєприпасів, пункт управління військами та живу силу противника

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Українська авіація знищила командно-спостережний пункт, склад боєприпасів, пункт управління військами та живу силу противника

Українська авіація в неділю, 10 липня, знищила командно-спостережний пункт, склад боєприпасів, пункт управління військами, до десяти бойових броньованих машин і живу силу противника, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Якісного оновлення потребують і Повітряні сили. Із надходженням на озброєння сучасних систем ППО та ПРО у ракет ворога набагато менше шансів влучати в ціль.

"Сьогодні основна бойова міць Повітряних сил – це авіаційне та протиповітряне озброєння ще радянських часів. Утім, захисники неба успішно приземляють противника, а також завдають йому суттєвих втрат на землі", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

У неділю, 10 липня, ударна авіація Повітряних сил – штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м, під прикриттям винищувачів МіГ-29 та Су-27, завдали чергових ударів по російських окупаційних військах.

"Цього разу знищено командно-спостережний пункт, польовий склад боєприпасів, пункт управління військами, до десяти бойових броньованих машин і живу силу рашистів", - повідомили військові.

Теги: #авіація #знищення #окупанти

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