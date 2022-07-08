Зеленський відвідав Криворізький район Дніпропетровської області

Президент України Володимир Зеленський відвідав у п'ятницю Криворізький район Дніпропетровської області, де провів нараду щодо оперативної обстановки.

"Глава держави заслухав доповідь командувача оперативного угрупування військ "Каховка", бригадного генерала Михайла Драпатого щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах та підрозділах", - повідомила пресслужба Офісу президента.

"Президента проінформували про будівництво оборонних споруд, матеріально-технічне забезпечення військ. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул доповів главі держави про функціонування міста в умовах воєнного стану, взаємодію комунальних підприємств із військовими, забезпечення Кривого Рогу продуктами харчування та медикаментами", - йдеться в повідомленні.

Також він торкнувся гуманітарних питань, зокрема створення комфортних умов та забезпечення всім необхідним тимчасово переміщених осіб. Окремо на нараді обговорили проблеми функціонування підприємств важкої промисловості у Кривому Розі в умовах воєнного стану та створення умов для відновлення їхньої повноцінної роботи.