Події

15:41 08.07.2022

Зеленський відвідав Криворізький район Дніпропетровської області

1 хв читати
Зеленський відвідав Криворізький район Дніпропетровської області

Президент України Володимир Зеленський відвідав у п'ятницю Криворізький район Дніпропетровської області, де провів нараду щодо оперативної обстановки.

"Глава держави заслухав доповідь командувача оперативного угрупування військ "Каховка", бригадного генерала Михайла Драпатого щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах та підрозділах", - повідомила пресслужба Офісу президента.

"Президента проінформували про будівництво оборонних споруд, матеріально-технічне забезпечення військ. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул доповів главі держави про функціонування міста в умовах воєнного стану, взаємодію комунальних підприємств із військовими, забезпечення Кривого Рогу продуктами харчування та медикаментами", - йдеться в повідомленні.

Також він торкнувся гуманітарних питань, зокрема створення комфортних умов та забезпечення всім необхідним тимчасово переміщених осіб. Окремо на нараді обговорили проблеми функціонування підприємств важкої промисловості у Кривому Розі в умовах воєнного стану та створення умов для відновлення їхньої повноцінної роботи.

Теги: #кривий_ріг #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:50 08.07.2022
Росія намагалася зірвати звернення президента України до європейських парламентів - Зеленський у парламенті Словенії

Росія намагалася зірвати звернення президента України до європейських парламентів - Зеленський у парламенті Словенії

13:22 08.07.2022
США нам допомагають, але замало, щоб перемогти – Зеленський в інтерв'ю CNN

США нам допомагають, але замало, щоб перемогти – Зеленський в інтерв'ю CNN

13:04 08.07.2022
Відмова від прийняття України до НАТО була історичною помилкою – Зеленський

Відмова від прийняття України до НАТО була історичною помилкою – Зеленський

12:47 08.07.2022
Обвинувачення України в нацизмі викликають агресію, але виглядають як анекдот – Зеленський в інтерв'ю CNN

Обвинувачення України в нацизмі викликають агресію, але виглядають як анекдот – Зеленський в інтерв'ю CNN

12:20 08.07.2022
Зеленський в інтерв'ю CNN: Росія – окупант руїн Луганської області

Зеленський в інтерв'ю CNN: Росія – окупант руїн Луганської області

12:14 08.07.2022
Росія не відмовилася від ідеї окупації України - Зеленський в інтерв'ю CNN

Росія не відмовилася від ідеї окупації України - Зеленський в інтерв'ю CNN

07:46 08.07.2022
Зеленський: Якщо подолати дракона, від якого тремтіло пів світу, випало нам – так тому й бути

Зеленський: Якщо подолати дракона, від якого тремтіло пів світу, випало нам – так тому й бути

17:41 07.07.2022
Зеленський подякував Джонсону за підтримку України

Зеленський подякував Джонсону за підтримку України

16:58 07.07.2022
Зеленський розраховує на підтримку Конгресу США щодо постачання сучасних систем ППО в Україну

Зеленський розраховує на підтримку Конгресу США щодо постачання сучасних систем ППО в Україну

16:38 07.07.2022
Політика Великої Британії не зміниться після відставки Джонсона - Зеленський в інтерв'ю CNN

Політика Великої Британії не зміниться після відставки Джонсона - Зеленський в інтерв'ю CNN

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія намагалася зірвати звернення президента України до європейських парламентів - Зеленський у парламенті Словенії

Рада припинила повноваження нардепа Новинського

За оцінками УВКБ ООН, через повномасштабну війну РФ проти України 12-13 млн людей стали біженцями - Гранді

США нам допомагають, але замало, щоб перемогти – Зеленський в інтерв'ю CNN

Відмова від прийняття України до НАТО була історичною помилкою – Зеленський

ОСТАННЄ

Рада скасувала на час війни обмеження на подарунки для чиновників і депутатів у разі використання їх на потреби ЗСУ чи гумдопомогу

Канада відправляє в Україну 39 бронетранспортерів виробництва General Dynamics - ЗМІ

Рада дозволила комісованим рятувальникам продовжувати службу

Сучасна зброя та посилення санкцій гарантуватимуть перемогу України над РФ, переконана Тимошенко

Канада запровадила санкції проти патріарха Кирила та голови Роскомнагляду

Солідарність із українцями все ще дуже сильна, потрібно дати можливість мати хороший доступ до послуг, працевлаштування та залишатися в Європі - Гранді

Потрібно надати українським біженцям хороший доступ до послуг та працевлаштування в Європі - Гранді

Уряд має серйозно думати про реконструкцію України - УВКБ ООН

Рада припинила повноваження нардепа Новинського

За оцінками УВКБ ООН, через повномасштабну війну РФ проти України 12-13 млн людей стали біженцями - Гранді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА