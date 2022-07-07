Події

16:22 07.07.2022

Адвокат заявив про різке погіршення стану здоров'я Саакашвілі

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Адвокат заявив про різке погіршення стану здоров'я Саакашвілі

Стан колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває на лікуванні у тбіліській клініці "Вівамед", вкрай важкий, заявив адвокат Шалва Хачапурідзе.

"Стан Саакашвілі вкрай важкий. У нього почорніло обличчя, з'явилися пігменти, руки в зморшках. Колір його обличчя як у людини, яка померла два-три дні тому", - сказав адвокат у четвер журналістам.

На його думку, стосовно Саакашвілі має бути застосоване положення закону, за яким йому тимчасово припинять виконання покарання та направлять на лікування за кордон.

Раніше представники пенітенціарної служби Грузії поширили заяву, що стан здоров'я Саакашвілі перебуває під контролем лікарів і йому надається необхідна медична допомога.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня минулого року. 1 жовтня його затримали у Тбілісі, після чого помістили у в'язницю в місті Руставі, де він оголосив голодовку. 8 листопада його без погодження з родичами й адвокатами перевели з в'язниці в місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий шпиталь у місті Горі, де він припинив голодовку. Наприкінці грудня його знову доставили до Руставської в'язниці.

12 травня Саакашвілі перевели з Руставської в'язниці до клініки "Вівамед" для медичного обстеження та лікування.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу - сфальсифікованими.

Теги: #саакашвілі #самопочуття #погіршення

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