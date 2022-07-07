У Києві 6 липня зафіксовано новий температурний рекорд

В українській столиці 6 липня зафіксовано новий температурний рекорд: максимальна температура повітря у Києві досягла +34,3°С, повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, максимальна температура повітря 6 липня в Києві досягла +34,3°С. Попереднє рекордне значення було відзначено у 1924 році і дорівнювало +33,9°С", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що абсолютним максимумом температури повітря у столиці за весь час спостережень залишається 30 липня 1936 року, коли стовпчик термометра зафіксували на позначці +39,4°С.