Події

09:42 07.07.2022

У Переяславі знесли монумент на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією

1 хв читати
У Переяславі знесли монумент на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією

Монумент на честь святкування 300-річчя возз'єднання України з Росією, яке відзначали 1954 року, знесли у місті Переяславі Київської області, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Мощун та інші населені пункти України, де російська армія чинила звірства проти людяності, вкотре довели, що про "возз'єднання" чи "дружбу" з рашистами не може йтися. Пам'ятник демонтований за рішенням громади та органу місцевого самоврядування", - написав Кулеба у телеграмі у четвер.

У свою чергу мер Переяслава В'ячеслав Саулко розповів, що питання про бажання демонтувати цей пам'ятник виникало задовго до 2014 року, але "на превеликий жаль, на той момент було ще багато людей, які підтримували те, щоб він стояв".

"Але війна, яку розпочала РФ проти народу України у 2014 році, поставила по суті питання про його терміновий демонтаж. Довго були баталії, було багато противників, було багато охочих запобігти тому, щоб його прибрали. Усе-таки він мав культурне значення, був охоронною спадщиною України, тому ми не могли просто так самі це зробити, але коли розпочалася повномасштабна війна, російська агресія, питання саме відпало", - пояснив Саулко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

 

Теги: #монумент #кулеба #переяслав

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:50 07.07.2022
Що ж насправді загрожує інтересам держави і суспільства?

Що ж насправді загрожує інтересам держави і суспільства?

17:34 06.07.2022
Кулеба сумнівається, що угоду щодо розблокування експорту зерна буде укладено найближчим часом

Кулеба сумнівається, що угоду щодо розблокування експорту зерна буде укладено найближчим часом

11:15 05.07.2022
Кулеба: Економіка РФ значною мірою залежить від морських перевезень, що забезпечуються іноземними флотами, закликаю партнерів обмежити доступ до своїх послуг

Кулеба: Економіка РФ значною мірою залежить від морських перевезень, що забезпечуються іноземними флотами, закликаю партнерів обмежити доступ до своїх послуг

14:58 02.07.2022
Кулеба і Боррель узгодили позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20, погодилися з необхідністю сьомого пакету санкцій проти РФ

Кулеба і Боррель узгодили позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20, погодилися з необхідністю сьомого пакету санкцій проти РФ

12:55 02.07.2022
Продовжувати підтримку України вкрай важливо для європейських партнерів, тому що Путін ненавидить благополуччя європейців - Кулеба

Продовжувати підтримку України вкрай важливо для європейських партнерів, тому що Путін ненавидить благополуччя європейців - Кулеба

19:10 01.07.2022
Кулеба закликав партнерів забезпечити Україну сучасними системами ПРО

Кулеба закликав партнерів забезпечити Україну сучасними системами ПРО

12:27 29.06.2022
Кулеба закликав призупинити повноваження РФ в ОБСЄ

Кулеба закликав призупинити повноваження РФ в ОБСЄ

20:21 28.06.2022
ОБСЄ має зробити вибір: Дозволити РФ зруйнувати ОБСЄ або знайти спосіб призупинити діяльність РФ

ОБСЄ має зробити вибір: Дозволити РФ зруйнувати ОБСЄ або знайти спосіб призупинити діяльність РФ

10:32 28.06.2022
Кулеба: Дипломати РФ поширюють шалені теорії змови, заперечуючи ракетний удар по Кременчуці

Кулеба: Дипломати РФ поширюють шалені теорії змови, заперечуючи ракетний удар по Кременчуці

22:10 27.06.2022
Відповіддю на удар по ТРЦ у Кременчуку має стати посилення санкцій проти РФ та зростання поставок зброї Україні – Кулеба

Відповіддю на удар по ТРЦ у Кременчуку має стати посилення санкцій проти РФ та зростання поставок зброї Україні – Кулеба

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 36 650 осіб особового складу - Генштаб

У результаті російської агресії в Україні загинули 347 дітей та майже тисяча постраждали

На фронті нарешті запрацювала західна артилерія

В окупованому Скадовську вибухи, одна людина загинула, четверо поранені

Українські військові зупинили наступ російських окупантів на декількох напрямках, змусили їх відійти - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та область, горіли поля з урожаєм - голова ОВА

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 36 650 осіб особового складу - Генштаб

У результаті російської агресії в Україні загинули 347 дітей та майже тисяча постраждали

Ворог двічі атакував ракетами Одеську область

За добу на Харківщині задокументовано понад 20 фактів руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури, у метро затримано підозрюваного у причетності до бойовиків "ЛНР"

Росіяни проводять ротацію із залученням місцевого населення у Луганській області

На Донеччині загинули семеро цивільних осіб, двоє поранених у результаті ворожих обстрілів

Окупанти з "градів" та артилерії 122-калібру обстріляли с. Лимани на Миколаївщині

У с. Мар'янське перебито лінії електромереж у результаті обстрілів Дніпропетровщини військами РФ

Через ворожі обстріли на Харківщині горіли АЗС, виробнича будівля, пшеничне поле та інші цивільні об'єкти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА