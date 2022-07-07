У Переяславі знесли монумент на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією

Монумент на честь святкування 300-річчя возз'єднання України з Росією, яке відзначали 1954 року, знесли у місті Переяславі Київської області, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Мощун та інші населені пункти України, де російська армія чинила звірства проти людяності, вкотре довели, що про "возз'єднання" чи "дружбу" з рашистами не може йтися. Пам'ятник демонтований за рішенням громади та органу місцевого самоврядування", - написав Кулеба у телеграмі у четвер.

У свою чергу мер Переяслава В'ячеслав Саулко розповів, що питання про бажання демонтувати цей пам'ятник виникало задовго до 2014 року, але "на превеликий жаль, на той момент було ще багато людей, які підтримували те, щоб він стояв".

"Але війна, яку розпочала РФ проти народу України у 2014 році, поставила по суті питання про його терміновий демонтаж. Довго були баталії, було багато противників, було багато охочих запобігти тому, щоб його прибрали. Усе-таки він мав культурне значення, був охоронною спадщиною України, тому ми не могли просто так самі це зробити, але коли розпочалася повномасштабна війна, російська агресія, питання саме відпало", - пояснив Саулко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.