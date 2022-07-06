Події

21:14 06.07.2022

Харківські поліцейські знайшли та повернули власниці старовинну бандуру, яку злодій встиг за безцінь здати у ломбард

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Харківські поліцейські знайшли та повернули власниці старовинну бандуру, яку злодій встиг за безцінь здати у ломбард

У Харкові поліцейські затримали викрадача старовинної бандури, а музичний інструмент знайшли та повернули власниці.

"Правопорушником виявився 34-річний мешканець Харкова, який дуже швидко реалізував викрадене майно через ломбард. За старовинну бандуру, яка коштує понад 100 тисяч гривень, він отримав 7 тисяч гривень", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Наприкінці червня до поліції звернулася 24-річна мешканка Основ'янського району міста, яка повідомила, що у неї з дому зникли старовинна бандура та золоті прикраси. За цим фактом слідчі порушили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування оперативники вийшли на слід правопорушника. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

6 липня співробітники відділу поліції повернули музичний інструмент власниці.

 

 

Теги: #ломбард #харків #бандура

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