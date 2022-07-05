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19:08 05.07.2022

Украина получит 10 британских САУ в ближайшие дни и недели - Джонсон

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Украина получит 10 британских САУ в ближайшие дни и недели - Джонсон

Премьер-министр Великобритании в телефонном разговоре с президентом Украины Владbмиром Зеленским сообщил, что Украина получит 10 британских самоходных артиллерийских установок в ближайшие дни и недели.

"Президент Зеленский изложил текущую ситуацию в Украине и последние продвижения России, а премьер-министр проинформировал о новой военной технике Великобритании, включая 10 самоходных артиллерийских установок и барражирующие боеприпасы, которые поступят в ближайшие дни и недели", - говорится в сообщении британского правительства во вторник.

Что касается зерна, лидеры согласились с важностью его скорейшего вывоза из Украины, а премьер-министр заявил, что Великобритания продолжает тесно сотрудничать с партнерами в следующих шагах и готова оказать любую возможную помощь.

Лидеры также обсудили случаи украинских бойцов британского происхождения, которые были захвачены российскими войсками в последние недели

Джонсон и Зеленский также обсудили Евровидение-2023, и премьер-министр сказал, что Великобритания попросила Европейский союз радиовещания и телевидения рассмотреть предложения Украины по этому мероприятию.

Теги: #британия #сау

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