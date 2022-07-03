Харківські поліцейські задокументували 30 фактів пошкоджень у результаті ворожих обстрілів, у метро затримано причетного до діяльності НЗФ

Минулої доби ракетних та артилерійських обстрілів з боку російських окупаційних військ зазнали Харків та низка населених пунктів області (Велика Бабка, П'ятницьке та Шевелівка), повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Співробітники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали 30 фактів пошкодження будинків та інших споруд у результаті обстрілів і пожеж... У результаті обстрілів пошкодження отримали приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за добу правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили понад 1200 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 15 осіб для перевірки їхньої можливої співпраці з російськими окупантами.

На станції метро "Імені А.С. Масельського" наряд поліції виявив 42-річного мешканця області, який має відношення до діяльності незаконних збройних формувань. Затриманого передали співробітникам СБУ.